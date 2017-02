Agfa-Gevaert schafft den Turnaround!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Agfa hat den Turnaround vollständig geschafft. Während noch vor ein paar Jahren viele Investoren den Konzern bereits abgeschrieben hatten, wurden Jahr für Jahr wichtige strategische Erfolge erzielt. Heute ist Agfa wieder ein ernstzunehmender Wettbewerber auf dem Markt. Mit der Neuausrichtung auf Gesundheitsprodukte konnte Agfa seine operative Geschäftsentwicklung wieder in Schwung bringen. Zudem hat es der Konzern geschafft, sich im Fotosegment einen echten Nischenmarkt für nostalgische Produkte zu erarbeiten.

Agfa ist wieder interessant für Unternehmensübernahmen geworden

Agfa hat in den ersten 9 Monaten weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 5,1% auf 1,9 Mrd €. Dabei hat sich der Gewinn aber um fast ein Viertel auf 0,45 € pro Aktie verbessert. Durch die jüngsten Erfolge ist Agfa wieder interessant für Unternehmensübernahmen geworden. Der Konkurrent CompuGroup Medical hatte offiziell sein Interesse geäußert. In Frage kam eine Komplettübernahme über Aktien. Allerdings scheiterten die Gespräche bereits in der Anfangsphase. Die Verhandlungen dauerten lediglich drei Wochen.

Aus den Verhandlungskreisen ist durchgesickert, dass die Compugroup ausschließlich an der Gesundheitssparte von Agfa interessiert war. Ein einzelner Verkauf schied für Agfa aber grundsätzlich aus. Damit wird Agfa vorerst eigenständig bleiben. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Konzern seine starke operative Geschäftsentwicklung fortsetzen wird. Die Profitabilitätskennzahlen sind hervorragend. Jetzt müssen nur noch die Umsätze anziehen!

