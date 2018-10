rbb-exklusiv: Zu salzig, zu fettig, zu ungesund: Verbraucherschützer kritisieren Fertiggerichte

Berlin (ots) -Sperrfrist: 22.10.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist: Montag, 22.10.2018, 6.00 UhrEin zu hoher Salzkonsum kann zu Bluthochdruck undHerz-Kreislauf-Erkrankungen führen - und unsere Fertiggerichteenthalten deutlich zu viel davon. Das ist das Ergebnis einerUntersuchung, deren Ergebnisse dem rbb Verbrauchermagazin SUPER.MARKTexklusiv vorliegen.Die Kritik der Verbraucherschützer: Oft werde die maximalempfohlene Tagesration an Salz erreicht. "Nahezu alle Fertiggerichteder Stichprobe decken die Menge an Salz bereits mit einer Portion zumgroßen Teil oder sogar vollständig ab", so Katrin Hofschläger,Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Seitlangem wird gefordert, das zu reduzieren - doch auch die in dervergangenen Woche von Ernährungsministerin Klöckner vorgestellteGrundsatzvereinbarung "Zur Reduktion von Zucker, Fetten und Salz inFertigprodukten" beruht wieder nur auf Freiwilligkeit.Auch chemische Zugaben werden kritisch gesehen. So enthielt zumBeispiel ein Fertiggericht allein elf verschiedene Zusatzstoffe. "Vorallem die Billigvarianten der Fertigprodukte bestehen zum größtenTeil aus einem kleinen Chemielabor", sagt auch Stephan Lück. DerLebensmitteltechnologe hat für SUPER.Markt ein Fertiggericht exklusivvor allem mit Zusatzstoffen gekocht.Für die aktuelle Ausgabe des rbb Verbrauchermagazins hat er mitHilfe von künstlich hergestellten Aroma- und Farbstoffen Ravioli inTomatensoße zubereitet. So ähnlich wie sie sie die Industrie auchproduziert. Was Passanten dazu bei der Verkostung sagen - exklusiv imSUPER.MARKT, Montag 20.15 Uhr im rbbPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgVerbrauchermagazin SUPER.marktMargit GeßnerRedakteurinTelefon: +49 331 97993 22776Mail: margit.gessner@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell