phoenix kamingespräch: Klaus Kinkel (FDP) zu Hans-Georg Maaßen: Eine eigene Meinung haben, sich aber nicht in Spannungsverhältnisse einmischen

Bonn/Berlin (ots) - Der ehemalige Bundesminister Klaus Kinkel(FDP) hat sich eindeutig zur Debatte um denVerfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen geäußert: "Gerade dieSicherheitsdienstchefs, also BND-Präsident, Präsident des Bundesamtesfür Verfassungsschutz und so weiter, die sollen ja ihre eigeneMeinung haben, da können wir ja stolz drauf sein. Aber sie solltenkeine Äußerungen tun, die sich irgendwo eindeutig inSpannungsverhältnisse innerhalb der Regierung einmischen - sprichKanzlerin und Innenminister - und sich zugleich auch in denÄußerungen gegen die Kanzlerin richten", sagte Kinkel im "phoenixkamingespräch" mit Elmar Theveßen.Er halte die Maaßen-Debatte in ihrem Ausmaß zwar für übertrieben."Doch wenn schon debattiert wird, muss auch die Kanzlerin gefragtwerden, ob sie nicht sagt: Auf Wiedersehen!", so Kinkel weiter. FrauMerkel sei aber stark auf die CSU angewiesen und müsse "mit Seehoferspielen". Das einstündige Interview zeigt phoenix am Sonntag, 16.September 2018, um 13.00 Uhr.