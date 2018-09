dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.09.2018 - 15.15 Uhr

IPO/ROUNDUP: Rocket-Internet-Beteiligung Westwing plant Börsengang

MÜNCHEN - Der Onlinehändler für Einrichtungs- und Lifestyleprodukte Westwing will an die Frankfurter Börse.



Die Börsennotierung soll im streng regulierten Prime Standard erfolgen, teilte das Unternehmen am Donnerstag am Sitz in München mit. Damit besteht die Möglichkeit einer Aufnahme in die Nebenwerte-Indizes der Dax-Familie.

Daimler steigt bei VW-Gebrauchtwagenplattform Heycar ein

BRAUNSCHWEIG/STUTTGART - Die Finanzsparte von Daimler beteiligt sich an der Gebrauchtwagenplattform Heycar, mit der VW den Online-Autobörsen Mobile.de und Autoscout24.de Marktanteile abjagen will. Der Einstieg von Daimler erfolge über eine Kapitalerhöhung, teilte die VW-Finanzsparte am Donnerstag in Braunschweig mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die zuständigen Kartellbehörden müssten der Transaktion noch zustimmen. Konkret will Daimler sich mit 20 Prozent an der Mobility Trader Holding GmbH beteiligen, die über ihre Tochter Mobility Trader GmbH die Heycar-Plattform in Deutschland betreibt.

ROUNDUP/Bitkom: Digitale Angriffe auf Industrieunternehmen 'Massenphänomen'

BERLIN - Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage - für Industrieunternehmen in Deutschland sind diese Bedrohungen laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom alltägliche Realität. "Beachtliche 68 Prozent" der Unternehmen hätten bestätigt, dass sie innerhalb der vergangenen zwei Jahre einen entsprechenden digitalen Angriff registriert hätten, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Donnerstag in Berlin. Im Mittelstand sei der Anteil noch einmal höher ausgefallen. Bei fast der Hälfte der Unternehmen (47 Prozent) wurde demnach dabei ein Schaden verursacht. Der Verband errechnete einen Gesamtschaden in Höhe von insgesamt über 43 Milliarden Euro für diesen Zeitraum. "Die deutsche Industrie ist mit ihren tausend "Hidden Champions" natürlich sehr attraktiv für Kriminelle", sagte Berg.

Managertausch bei Bayer und Sanofi

LEVERKUSEN/PARIS - Personaltausch bei den Pharmakonzernen Bayer und Sanofi : Der bisherige Sanofi-Manager Stefan Oelrich wird zum 1. November Chef von Bayers Pharmasparte, wie der Dax-Konzern aus Leverkusen am Donnerstag mitteilte. Der 50-Jährige übernimmt im Vorstand die Aufgaben von Dieter Weinand, der wiederum für den französischen Sanofi-Konzern in die USA geht.

ROUNDUP 2: Räumung im Hambacher Forst beginnt - Massives Polizeiaufgebot

KERPEN - Mit einem massiven Polizeiaufgebot haben die Behörden im Braunkohlerevier Hambacher Forst damit begonnen, die Baumhäuser der Umweltaktivisten zu räumen. Für den jahrelangen Protest der Braunkohlegegner ist das eine Zäsur. Denn die in den vergangenen Jahren errichteten Baumhäuser sind längst ein Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden. Aktivisten kündigten als Reaktion auf den Polizeieinsatz "zivilen Ungehorsam" und eine "bundesweite Massenmobilisierung" an. Die Polizei stellt sich auf einen tagelangen und schwierigen Einsatz vor. Nach und nach müssen die Kräfte des Höheninterventionsteam die rund 50 bis 60 Baumhäuser räumen und abbauen.

ROUNDUP: Apple geht mit großen neuen iPhones ins Weihnachtsgeschäft

CUPERTINO - Apple setzt für das kommende Weihnachtsgeschäft auf iPhones mit großen Bildschirmen. Die neuen Modelle verzichten zudem komplett auf den traditionellen Home-Button, der einst die Smartphone-Bedienung prägte. In die Computer-Uhr Apple Watch baute der Konzern erstmals auch ein EKG-Messgerät ein. Die Funktion wird aber zunächst nur in den USA verfügbar sein, wo sie von der Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben wurde.

