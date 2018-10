Zehn Verkehrstote im Jahr 2017 bei Wildunfällen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 kamen auf Deutschlands Straßen 10Menschen bei Wildunfällen ums Leben. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, wurden bei Wildunfällen außerdem 606Personen schwer- und 2 308 Personen leicht verletzt.Die meisten der insgesamt 2 551 Wildunfälle mit Personenschadengab es 2017 in Bayern (471 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2Menschen getötet wurden) und Niedersachsen (355 Unfälle, 2 Getötete),die wenigsten in den Stadtstaaten Bremen (0 Unfälle) und Hamburg (2Unfälle, keine Getöteten).In den Monaten Oktober (282 Unfälle) und Mai (266) wurden diemeisten Wildunfälle registriert. Die wenigsten ereigneten sichdagegen in den Monaten Februar (124) und Januar (126).Seit 1991 bewegt sich die Zahl der Wildunfälle mit Personenschadenzwischen 2 249 (2013) und 2 931 (1999). Die meisten Menschen beiWildunfällen starben 1994 mit 49 Personen, die wenigstenVerkehrstoten durch Wild gab es im Jahr 2013 (7 Personen).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell