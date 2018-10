ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 18. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 44/18Mittwoch, 31.10.3.55 Terra XpressBitte Folgenänderung beachten: Was ist wirklich amStarnberger See passiert?(vom 11.2.2016)Deutschland 2016(Bitte streichen: "Terra Xpress: Die Flut kommt")Freitag, 02.11.Bitte nochmalige Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:23.25 ChinatownJake J. Gittes Jack NicholsonEvelyn Mulwray Faye DunawayNoah Cross John HustonYelburton John HillermanLieutenant Escobar Perry LopezGanove mit Messer Roman PolanskiRegie: Roman PolanskiUSA 19741.25 GSI - Spezialeinheit GöteborgFrage des GewissensSchwedisch-deutsche Krimireihe(vom 10.12.2012)3.00 Silent WitnessSterbende Schatten (1)(vom 4.5.2015)3.50 Silent WitnessSterbende Schatten (2)(vom 4.5.2015)4.45 Father BrownDie Leichenräuber(von 20.15 Uhr)5.30 Candice Renoir-6.20 Die Neugier ist ein Makel(von 21.45 Uhr)(Die Sendung "Thursday - Ein mörderischer Plan", "Father Brown: DieSünden des Vaters" um 2.55 Uhr und "GSI - Spezialeinheit Göteborg" um3.55 Uhr entfallen.)Woche 47/18Sonntag, 18.11.11.20 Die glorreichen 10 Bitte Folgenänderung beachten:Die verrücktesten Besessenen der Geschichte(vom 28.5.2016)Deutschland 2016(Bitte streichen: "Die glorreichen 10: Die krassesten Kindheiten derGeschichte")Freitag, 23.11.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:23.30 Green ZoneRoy Miller Matt DamonClark Poundstone Greg KinnearMaj. Briggs Jason IsaacsLawrie Dayne Amy RyanRegie: Paul GreengrassUSA 20101.10 Johan Falk - GSI GöteborgStiller Krieg2.45 Silent WitnessVerschollen (1)3.35 Silent WitnessVerschollen (2)4.30 Father BrownLucias Hand(von 20.15 Uhr)Father Brown Mark WilliamsLady Felicia Nancy CarrollMrs McCarthy Sorcha CusackInspector Mallory Jack DeamLucia Morell Hetty BaynesBunty Emer KennyFriar Novak Sam CoxMildred Nook Claire BrownJames Lansford Kris Olsenund andereBuch: Lol FletcherRegie: Paul GibsonGroßbritannien 20165.15 Father Brown-6.00 Die schwarze Witwe(vom 11.8.2017)Father Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackInspector Mallory Jack DeamBunty Emer KennyRebecca Cooper Grace ChiltonFrances Whittaker Vicky EntwistleKatherine Corven Kate O'FlynnRaymond Worrall Benjamin FisherSergeant Goodfellow John Burtonund andereBuch: Kit LambertRegie: Gary WilliamsGroßbritannien 2016(Die Sendungen "Repo Men" und "Silent Witness" um 4.15 Uhr und 5.05Uhr entfallen.)Woche 48/18Samstag, 24.11.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:20.15 Rendezvous mit Joe Black (Meet Joe Black)Joe Black/Junger Mann im Café Brad PittWilliam Parrish Anthony HopkinsSusan Parrish Claire ForlaniDrew Jake WeberAllison Marcia Gay HardenQuince Jeffrey TamborEddie Sloane David HowardRegie: Martin BrestUSA 199823.00 Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade0.25 Frozen Ground - Eisiges Grab2.00 ColumboFremde Bettgesellen3.30 ColumboDoppelter Schlag4.45 ColumboMord per Telefon5.55 Terra Xpress-6.20 Wetterjäger in Deutschland(vom 7.3.2017)Deutschland 2014(Die Sendungen ""Ich, du und der Andere" und "Columbo: FremdeBettgesellen" um 3.40 Uhr entfallen.)Freitag, 30.11.Bitte Programmänderungen beachten:23.30 Flucht aus L.A. (John Carpenter's Escape from L.A.)Snake Plissken Kurt RussellMalloy Stacy KeachEddie Steve BuscemiUtopia A.J. LangerHershe Pam GrierRegie: John CarpenterUSA 1996("Broken City - Stadt des Verbrechens" entfällt. Weiterer Ablauf ab1.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell