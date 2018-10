ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 24. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 43/18Donnerstag, 25.10.Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:6.10 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 20176.55 ZDF.reportageVorsicht, Taschendiebe!Fahnder im EinsatzDeutschland 20177.25 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im RevierDeutschland 20148.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 ZDF.reportageVorsicht, Ladendiebe!Einzelhändler schlagen AlarmDeutschland 20188.40 Volkssport Rad-Klau!Deutschland im Kampf gegen Fahrraddiebe9.25 ZDFzoomAuto gegen FahrradMuss Radfahren so gefährlich sein?Deutschland 20189.55 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel10.40 ZDF.reportageSchwer im VerkehrLKW-Flut auf Deutschlands Straßen11.10 ZDFzoomDie Lüge vom sauberen LKWAbgas-Betrüger und ihre DreckschleudernDeutschland 201711.40 Die AbschlepperGuido räumt auf12.25 ZDF.reportageDie TruckerLeben auf der AutobahnDeutschland 201812.55 ZDF.reportageDie TruckerStress hinterm SteuerDeutschland 201813.25 Die Killer von Long IslandEinwanderer unter GeneralverdachtUSA 201814.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201714.55 Armut, Politik und ProfitWohnungsnot in den USAUSA 2017( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:23.10 Trumps Weg an die MachtUSA 201723.55 Die Killer von Long IslandEinwanderer unter GeneralverdachtUSA 20180.40 heute journal1.10 Dokumentarfilm in ZDFinfoSex, Lügen und Social MediaDer Fall Anthony WeinerUSA 20162.40 Dokumentarfilm in ZDFinfoKim Dotcom - Caught in the WebNeuseeland 20174.20 Geheimes Paris - Monumente, Macht, MagieFrankreich 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell