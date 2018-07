"ZAATARI - Leben im Flüchtlingslager" am Mittwoch im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Im jordanischen Zaatari, einem der größten Flüchtlingslager derWelt, leben mehr als 80.000 Syrer. Sie haben alles verloren undversuchen, mitten im Nirgendwo ein neues Leben aufzubauen. DieDokumentation "ZAATARI - Leben im Flüchtlingslager" ist am Mittwoch,1. August 2018, um 0.15 Uhr im ZDF zu sehen. DokumentarfilmerPaschoal Samora begleitet das Leben der Flüchtlinge, die angesichtsschwerster familiärer und materieller Verluste über sichhinauswachsen. Seine Doku zeichnet ein eindringliches Bild vom Lebenim Flüchtlingslager.Nur zwölf Kilometer hinter der Grenze warten Zehntausende Syrerdarauf, in ihre Heimat zurückzukehren. Maler Mohammad Al-Jaukhadarmöchte ein Stück seiner zerstörten Heimat nach Zaatari bringen. MitPinsel und Farbe lässt er auf den kargen Blech-Containern im LagerHäuser und Plätze wiederauferstehen: "Am Anfang war dasFlüchtlingslager weiß. Alles war weiß und deprimierend. Durch dieFarben hat sich das geändert."Für viele Flüchtlinge bedeutet Zaatari ein Leben im Wartestand.Vor allem Jugendlichen fehlt es an Perspektiven. Der 19-jährigeMubarak etwa wollte Lehrer werden. Der Krieg aber nahm ihm seineTräume. "Hier gibt es nichts, hier gibt es keine Zukunft. Wirdachten, wir bleiben ein paar Monate und kehren dann zurück. Aberdiese Träume haben wir aufgegeben." Mubarak ist frustriert und wütendund sehnt sich danach, sein Leben endlich wieder in die Hand zunehmen.Ahmad Harb arbeitet mit den Jugendlichen im Camp daran, den Frustund die Probleme zu mindern. Der Regisseur hat ein Theater aufgebautund probt mit den jungen Schauspielern gerade "Der Sturm" von WilliamShakespeare. Weil es das Leben der Geflüchteten widerspiegelt. Als ermit seiner Frau Nesreen und den beiden Söhnen aus Damaskus fliehenmusste und in Zaatari ankam, da haben sie beschlossen, "dieVergangenheit zu vergessen und ganz neu anzufangen. Es gibt mirKraft, möglichst keine Erinnerung zu haben. Sie nützen mir nichts",sagt er.Doch es gibt auch seltene Momente des Glücks und derUnbeschwertheit: "Wenn man Kinder ansieht, fühlt man sich wiederlebendig, auch wenn die Welt um einen zerstört ist. Kinder sindunsere Hoffnung für die Zukunft und unser Trost für die verlorenenTage", sagt etwa Fotografin Fatima, deren drittes Kind in Zaatari aufdie Welt gekommen ist.Auf ARTE war die Dokumentation bereits am Dienstag, 24. Juli 2018,zu sehen.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/LZb/https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zaatariPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell