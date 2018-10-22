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PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 - XFRA PIR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.10.18 08:36
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 PIR CNE100001MK7
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018
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PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 PIR CNE100001MK7
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,397 €
|0,407 €
|-0,01 €
|-2,46%
|22.10./14:53
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE100001MK7
|A1J830
|0,47 €
|0,35 €
= Realtime
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