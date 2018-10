Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day22.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am22.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002620012 BELFIUS BK 18/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQ587 NIEDERS.SCH.A.18/28 A.884 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2NBF25 DEAG DT.ENT ANL 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AFQ5 DZ BANK CLN E.9580 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HVB2UH2 UC-HVB 18/21 DL BD01 BON USD NCA XFRA ES0000090797 JUNTA DE ANDALUCIA 18-28 BD01 BON EUR NCA XFRA US4581X0DE52 INT.-AMER.DEV.BK 18/21FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1886120168 DONGFENG MOT.(HK) 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1886122453 DONGFENG MOT.(HK) 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1890836296 CLOVERIE 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1892694982 JIAYUAN INT. 18/19 BD01 BON USD NCA XFRA XS1896851224 TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1897486632 BNG BK 18/39 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1897489578 CAIXABANK 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA E8M XFRA AU000000EXL4 ELIXINOL GLOBAL EQ00 EQU EUR NCA N8HP XFRA CA1568281051 CERRO DE PASCO RES EQ00 EQU EUR NCA P11 XFRA CA72581G1000 PIVIT EXPLORATION EQ00 EQU EUR NCA SLT XFRA DE000A2NBTL2 SCHALTBAU HOLDING NA O.N EQ00 EQU EUR YCA T3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STAND.LIFE AB.LS-,1222222 EQ00 EQU EUR NCA PV0 XFRA IT0005337958 PIOVAN S.P.A. EQ01 EQU EUR NCA 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 2K4 XFRA US7172241090 PHASEBIO PHARMAC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 2K3 XFRA US8257041090 SI-BONE INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N