FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.10.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.131 EURLWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.419 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.349 EURCVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.436 EURHE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.436 EURWER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EURHAO XFRA CNE1000003B2 REGAL INTL AIRPORT GR.YC1 0.021 EURMEX XFRA BE0165385973 MELEXIS NV 1.300 EUR18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.240 EUR1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.218 EURGGW7 XFRA LU0318489035 SAUREN GLOBAL GROWTH D 0.094 EUR