Erweiterte Funktionen
DAMPIER GOLD LTD - XFRA DDP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.10.18 08:56
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAMPIER GOLD LTD DDP AU000000DAU5
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAMPIER GOLD LTD DDP AU000000DAU5
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,018 €
|0,016 €
|0,002 €
|+12,50%
|22.10./16:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000DAU5
|A1C3JX
|0,022 €
|0,011 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.