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DAMPIER GOLD LTD - XFRA DDP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.10.18 08:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAMPIER GOLD LTD DDP AU000000DAU5


AB/FROM ONWARDS 22.10.2018


Aktuell
Übernahmen voraus - 50 Mio. USD Umsatz pro Jahr
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 50.133% mit Aurora Cannabis

High Hampton Holdings Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,018 € 0,016 € 0,002 € +12,50% 22.10./16:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000DAU5 A1C3JX 0,022 € 0,011 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,018 € +12,50%  08:06
Frankfurt 0,017 € +6,25%  08:06
Hamburg 0,017 € 0,00%  08:00
  = Realtime
Aktuell
Volltreffer - Weltklasse-Resultate von 30 g/t Gold über 9,08 Meter. Neuer 694% Gold Hot Stock nach 9.923%

Grand Portage Resources Ltd.
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