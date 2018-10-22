Erweiterte Funktionen
American Railcar - XFRA A5E: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.10.18 13:42
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMERICAN RAILCAR DL-,01 A5E US02916P1030
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018 13:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMERICAN RAILCAR DL-,01 A5E US02916P1030
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018 13:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|69,7601 $
|46,29 $
|23,4701 $
|+50,70%
|22.10./16:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US02916P1030
|A0H1G2
|69,84 $
|34,76 $
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.