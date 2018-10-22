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OTHERLEVELS HLDGS LTD - XFRA 7OL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.10.18 09:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OTHERLEVELS HLDGS LTD 7OL AU000000OLV7


AB/FROM ONWARDS 22.10.2018 08:09 CET


Aktuell
Übernahmen voraus - 50 Mio. USD Umsatz pro Jahr
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 50.133% mit Aurora Cannabis

High Hampton Holdings Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,014 € 0,014 € -   € 0,00% 22.10./08:39
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000OLV7 A14PX7 0,043 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,014 € 0,00%  08:20
  = Realtime
Aktuell
Volltreffer - Weltklasse-Resultate von 30 g/t Gold über 9,08 Meter. Neuer 694% Gold Hot Stock nach 9.923%

Grand Portage Resources Ltd.
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