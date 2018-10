Wissenschaftsrat empfiehlt eigenständiges Promotionsrecht für die ESMT Berlin

Berlin (ots) - Der Wissenschaftsrat hat sich für die weitere undeigenständige Vergabe des Promotionsrechts an der ESMT Berlinausgesprochen. In der durchgehend positiven Stellungnahme zurReakkreditierung (Kompaktverfahren Promotionsrecht) schreibt derWissenschaftsrat, dass die ESMT "den Anspruch eineruniversitätsgleichen Hochschule mit Promotionsrecht uneingeschränkt"einlöst. Dafür sind die international sichtbarenForschungsleistungen, die institutionellen Rahmenbedingungen fürForschung sowie der Personalkörper entscheidend.In seinem Bericht hebt der Wissenschaftsrat u.a. dieinternationale Ausrichtung, das ausgeprägte Bewusstsein fürQualitätssicherung und die signifikante Erhöhung derStudierendenzahlen, die von einer gelungenen Platzierung am Marktzeugt, hervor. Ebenso stellt er die gute und zukunftssicherewirtschaftliche Lage der ESMT heraus. Seit dem Jahr 2010 verzeichnetdie ESMT jedes Jahr einen Jahresüberschuss. Darüber hinaus erkenntder Wissenschaftsrat das weltweit hohe Ansehen, das die ESMTbesonders im Weiterbildungsbereich erfährt, an. Im Financial TimesExecutive Education Ranking sind die Weiterbildungsseminare der ESMTimmer in der globalen Spitzengruppe platziert.ESMT-Präsident Jörg Rocholl sagt: "Wir freuen uns über diepositive Beurteilung des Wissenschaftsrats. Der Bericht, mit derEmpfehlung für das eigenständige Promotionsrecht, bezeugt dieerfolgreiche Entwicklung der ESMT."Als private wissenschaftliche Hochschule besitzt die ESMT bereitsseit 2013 das Promotionsrecht und wird sich weiterhin amDoktorandenprogramm "Berlin Doctoral Program in Economics andManagement Science" (BDPEMS) beteiligen. Das BDPEMS ist einegemeinsame Initiative von Wissenschaftlern der Humboldt-Universitätzu Berlin, der Freien Universität Berlin, der Technischen UniversitätBerlin, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) undder ESMT.Den Abschlussbericht des Wissenschaftsrates finden Sie hier:https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7261-18.pdfÜber die ESMT BerlinDie ESMT Berlin ist eine internationale, forschungsorientierteHochschule (Business School) mit Promotionsrecht, die von 25führenden globalen Unternehmen und Verbänden gegründet wurde. Siebietet englischsprachige Vollzeit- und berufsbegleitende ExecutiveMBA-Studiengänge, einen Master in Management-Studiengang sowieManagementweiterbildung auf Englisch und Deutsch an. Die ESMTkonzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Leadership, Innovation undAnalytics. Die Professoren der ESMT veröffentlichen in führendenwissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich stellt unsere Hochschuleeine interdisziplinäre Plattform für Politik, Wirtschaft undWissenschaft dar. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin mit einerNiederlassung in Schanghai, China. Die ESMT ist eine staatlichanerkannte, private wissenschaftliche Hochschule und ist von AACSB,AMBA, EQUIS und FIBAA akkreditiert. www.esmt.orgPressekontakt:Ulrike Schwarzberg, +49 (0)30 21231-1066, ulrike.schwarzberg@esmt.orgMartha Ihlbrock, +49 (0)30 21231-1043, martha.ihlbrock@esmt.orgOriginal-Content von: ESMT Berlin, übermittelt durch news aktuell