Wirecard: Da kann man den Zuckerhut ziehen!

Wirecard digitalisiert Zahlungen in Lateinamerika: Wie der Finanzdienstleister am Freitag bekannt gab, werde man die hauseigenen Omnichannel-Bezahldienste in Brasilien einführen. Demnach können sämtliche brasilianischen Händler fortan dank der mPOS-Lösung („mobile Point-of-Sale“) mobile Zahlungen vor Ort in Empfang nehmen. Damit verbessere man den Kundenkomfort, indem Bargeldzahlungen überflüssig und „schnelle sowie stressfreie Transaktionen“ ermöglicht werden, so der Dax-Konzern.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.