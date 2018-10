Wintersportgenuss zum Sonnenaufgang - BILD

Die längste Talabfahrt Vorarlbergs - die HochjochTotale -belohnt Frühaufsteher.Schruns (ots) - Was gibt es für einen Wintersportler Schöneres,als kilometerlange frisch präparierte Pisten, auf denen an diesem Tagnoch kein anderer Wintersportler seine Schwünge gezogen hat?Wahrscheinlich nicht viel. Und genau das ermöglicht dieSonnenaufgangsfahrt HochjochTotale im Vorarlberger SkigebietSilvretta Montafon allen Winterfans - sofern sie gewillt sind, andiesem Tag vor dem Sonnenaufgang aufzustehen. Diesen heißt esschließlich vom Berggipfel aus zu erleben.Die Tour beginnt pünktlich um 7:25 Uhr - um diese Zeit sind diePforten des Skigebiets für alle anderen Wintersportler nochgeschlossen. Bei der Talstation der Grasjoch Bahn in St. Gallenkirchgeht es gemeinsam mit der Gondel zur Bergstation der Hochalpila Bahn,ihres Zeichens höchster Punkt des Skigebietes auf 2.430 Höhenmetern.Oben angelangt, werden die Teilnehmer dieser Tour erstmals nur Augenfür eines haben: das unschlagbare Panorama. In Kombination mit derabsoluten Stille und dem Sonnenaufgang ist dieses Erlebnisunbezahlbar - und unvergesslich. Nach gemeinsamen Aufwärmübungen,heißem Tee und dem Genuss der menschenleeren Kulisse kann diesportliche Sonnenaufgangsfahrt, die erste Abfahrt des Tages, starten.Die zwölf Kilometer lange Tour, bei der insgesamt 1.700 Höhenmeterzurückgelegt werden, bietet rote und blaue Pisten. DieGeschwindigkeit ist jedem Wintersportler selbst überlassen. Ziel derSonnenaufgangsfahrt ist die Talstation in Schruns - von hier aus gehtes via Gondel zurück aufs Hochjoch und dann direkt insKapellrestaurant zum Frühstücksbuffet, das Teil desHochjochTotale-Erlebnisses ist. Mit regionalen Köstlichkeiten wkönnensich die Frühsportler ihre Kraftreserven wieder auffüllen - und sichfür den anstehenden "regulären Skitag" stärken. Es ist ja erst kurzvor 10 Uhr.Weitere Informationen: [montafon.at/hochjochtotale](http://www.montafon.at/hochjochtotale)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Montafon Tourismus GmbH, Martina Zudrell, Pressesprecherin+43506686-144, martina.zudrell@montafon.at, www.montafon.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4060/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuell