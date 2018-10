Wie Angebot und Nachfrage bei Wahl der weiterführenden Schule in Berlin zusammenspielen

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Wenn Eltern und ihre Kindereine weiterführende Schule auswählen, sind Schulen stärkernachgefragt, wenn sie bestimmte Merkmale aufweisen: Dazu gehören zumBeispiel MINT- und Sprachschwerpunkte, Ganztagsangebote und eineeigene gymnasiale Oberstufe. Ebenso von Bedeutung ist dieZusammensetzung der Schülerschaft - etwa der Anteil von Schülerinnenund Schülern mit nicht-deutscher Herkunftssprache. Das belegt einejetzt veröffentlichte Studie, die das Deutsche Institut fürInternationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Berlin durchgeführthat. Die Befunde deuten zudem an, dass das Angebot der Schulen dieseNachfrage derzeit nicht in vollem Umfang bedienen kann.Bei der Wahl der weiterführenden Einzelschule haben Familien inDeutschland in der Regel größere Freiheiten als bei derGrundschulwahl, die oft an festgelegte Einzugsgebiete gekoppelt ist.Gleichzeitig sind die Schulen in immer stärkerem Maße zurSchwerpunktsetzung und Profilierung angehalten, um sich im Wettbewerbum die Schülerinnen und Schüler von den anderen Schulen abzuheben.Bislang liegen aber nur wenige empirische Untersuchungen zu den Vor-und Nachteilen dieses marktorientierten Zusammenspiels von Angebotund Nachfrage vor. Die neue DIPF-Studie soll helfen, dieseForschungslücke zu schließen. Sie ist der Frage nachgegangen, wiesich Unterschiede bei der Schulnachfrage durch inhaltliche undstrukturelle Angebote der Schulen sowie durch die Zusammensetzung derSchülerschaft erklären lassen. Daraus können sich auch Hinweise fürdie Politik und die Schulen ergeben, wie man besser auf den Bedarfder Familien eingehen kann.Die Forschungsfrage wurde anhand der Daten von 114 der insgesamt123 öffentlichen Integrierten Sekundarschulen (ISS) Berlinsuntersucht. Diese noch relativ neue Schulform ist aus den ehemaligenHaupt-, Real- und Gesamtschulen hervorgegangen. Sie ermöglicht alleAbschlussoptionen, von der Berufsbildungsreife bis hin zum Abitur.Der Weg zum Abitur wird an ISS entweder über eine eigene gymnasialeOberstufe oder über Kooperationen mit beruflichen Gymnasien oder denOberstufen anderer ISS eröffnet. Die Nachfrage nach diesen Schulenermittelten die Forscher über die Erstwunschanmeldungen zur 7. Klassefür das Schuljahr 2014/2015. Die Schulmerkmale, die potenziell dazudienen können, Nachfrageunterschiede zu erklären, entnahmen siegrößtenteils dem Online-Schulverzeichnis der Senatsverwaltung fürBildung, Jugend und Familie. Es liegt öffentlich vor und ist damitauch allen Familien als Grundlage für ihre Schulwahl zugänglich.Nachgefragte SchulmerkmaleAuf dieser Datengrundlage errechnete das wissenschaftliche Teammit bivariaten Korrelationsanalysen zunächst den Zusammenhangzwischen den Schulmerkmalen und der Nachfrage. Im Ergebnis warenSchulen stärker nachgefragt, wenn sie folgende Merkmale aufweisen:Angebot:o MINT-Profilo Sprachliches Profilo Musisch-künstlerisches Profilo Mehr als zwei angebotene Fremdspracheno Gebundene Ganztagsangeboteo Nach Leistungsniveaus getrennte Lerngruppen in einigen FächernSchülerzusammensetzung:o Geringer Anteil von Schülerinnen und Schülern mitnicht-deutscher Herkunftsspracheo Geringer Anteil unentschuldigten Fernbleibens vom Unterrichto Geringer Anteil von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund dersozialen Situation ihrer Familien von der Zuzahlung zuLernmitteln befreit sindo Gutes Abschneiden bei den Prüfungen zum mittleren SchulabschlussSchulstruktur:o Die ISS ist aus einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufehervorgegangen.o Die Schule verfügt über eine eigene gymnasiale Oberstufe.o Die Schule verfügt über viele Plätze für Neuaufnahmen.Nicky Zunker, Forscher am DIPF und Erstautor des in derZeitschrift für Pädagogik veröffentlichten Fachartikels zu derStudie, fasst zusammen: "Die Schulen mit dem breiteren undhöherwertigen Angebot sowie mit einer potenziell günstigerenZusammensetzung der Schülerschaft werden stärker nachgefragt. In derSumme legt dies ein rationales Wahlverhalten für einen substantiellenAnteil der Eltern nahe: Schulen, die höhere Bildungschancen für dieKinder erwarten lassen, werden überproportional häufig gewählt,während Schulen, die mit niedrigeren Bildungschancen assoziiertwerden, tendenziell gemieden werden - auch wenn die Wahl imEinzelfall nach ganz anderen Logiken erfolgen kann."Die Analyse ergab zudem, dass die Effekte der Schulmerkmale nichtunabhängig voneinander sind. Wenn die Merkmale also zusammenauftreten, was häufig vorkommt, lässt sich der Einfluss auf dieNachfrage nicht mehr nach einzelnen Merkmalen trennen. Daher führtendie Forscher zusätzlich multivariate Regressionsanalysen durch, umMerkmale zu identifizieren, die einen von den anderen unabhängigenEffekt haben. Diesen fanden sie bei den Prüfungsresulaten, bei derunentschuldigten Fehlquote, dem Vorhandensein einer eigenenOberstufe, der Platzkapazität und der ehemaligen Schulform."Zumindest in der von uns untersuchten Stichprobe von BerlinerSchulen scheinen diese Faktoren im Vergleich zu den anderenuntersuchten Merkmalen von etwas größerer Bedeutung für dieNachfragesituation einer Schule zu sein", ordnet Zunker ein.Eingeschränktes Angebot?Zum Abschluss wertete das Team aus, inwieweit das Angebot vonSchulen mit inhaltlichen Profilen, zusätzlichen Fremdsprachen,Ganztagsangeboten, nach Leistung getrennten Lerngruppen undgymnasialen Oberstufen entsprechend der Nachfrage ausreichendvorhanden ist. Dazu zählten sie zunächst die Erstwunschanmeldungen anSchulen, die über das jeweilige Merkmal verfügen, zusammen. DieseZahlen stellten sie den Plätzen an Schulen mit dem entsprechendenAngebot gegenüber. In keinem Fall standen genügend Plätze zurVerfügung. Allerdings ist das für die Autoren nur eine grobeAnnäherung an das tatsächliche Verhältnis zwischen Angebot undNachfrage. Denn es ist nicht klar, ob die Familien aufgrund derMerkmale ihren Erstwunsch formuliert haben. Zunkers Fazit: "Es deutensich zwar Differenzen zwischen dem Schulangebot und der Nachfragenach Schulen mit spezifischen Angebotsmerkmalen an, dieser Befund istauf Basis der von uns verwendeten Daten allerdings vorsichtig zubewerten. Wirklich belastbare Aussagen wären nur zulässig, wenn manindividuelle Eltern- und Schülerangaben zu entscheidungsrelevantenSchulmerkmalen miteinbezieht."Neben dem Einbezug von Individualdaten könnten anschließendeUntersuchungen in anderen Städten oder Bundesländern ebenso helfen,die Befunde der Studie zu erhärten. Denn ihre Aussagekraft ist wegender relativ geringen Anzahl von Schulen sowie der Konzentration aufdie sehr spezifische Situation in Berlin zusätzlich eingeschränkt.Auch bleibt die Frage offen, inwieweit der Besuch einer stärkernachgefragten Schule zu besseren Lernleistungen führt.Der Fachartikel zu der Studie:Zunker, N., Neumann, M. & Maaz, K. (2018). Angebot und Nachfragebei der Einzelschulwahl. Der Einfluss von Schulmerkmalen und derZusammensetzung der Schülerschaft auf die Nachfrage nachweiterführenden Schulen in Berlin. Zeitschrift für Pädagogik 64 (5),586-611. DOI: 10.3262/ZP1805586Über das DIPF:Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung(DIPF) mit Sitz in Frankfurt am Main und in Berlin trägt mitempirischer Bildungsforschung, digitaler Infrastruktur und gezieltemWissenstransfer dazu bei, Herausforderungen im Bildungswesen zubewältigen. Das von dem Leibniz-Institut erarbeitete und
dokumentierte Wissen über Bildung unterstützt Wissenschaft, Politik
und Praxis im Bildungsbereich - zum Nutzen der Gesellschaft.