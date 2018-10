Westfalenpost: Kommentar zum Fall Khashoggi

Hagen (ots) - Es gibt Entwicklungen in der Welt der Politik, dieselbst jenen den Atem stocken lassen, die vieles gewohnt sind. DerTod des regimekritischen saudi-arabischen Journalisten JamalKhashoggi ist ein Beispiel dafür, dass der Wert der Wahrheit imInteressengeflecht der Mächtigen immer mehr abhanden zu kommen droht.Dass es viele Tage dauern muss, bis die saudische Regierung nur untermassivem internationalen Druck den Tod Khashoggis im IstanbulerKonsulat überhaupt zugibt, ist ein Skandal. Wenn US-Präsident DonaldTrump diese dreiste Verlautbarung auch noch einen "guten erstenSchritt" nennt, dann erleben wir schamloses Taktieren. Das allerdingsbegann bereits vor Trump, nur ging es diskreter zu. Die USA habenihre Rolle als Wächter der Menschenrechte in der Welt längstaufgegeben. Wenn es jedoch darum geht, milliardenschwereWaffengeschäfte zu schützen, brauchen wir nicht über den großen Teichzu schauen. Saudi-Arabien ist aktuell der bisher zweitgrößte Kundeder deutschen Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung hat allein indiesem Jahr Exportgenehmigungen im Wert von mehr als 400 MillionenEuro erteilt. Höchste Zeit, Wahrhaftigkeit über Profitstreben zustellen? Außenminister Heiko Maas fordert es, dasWirtschaftsministerium hält sich zurück. Natürlich. Es geht umArbeitsplätze. Aber auch Maas erlebt das Dilemma der Diplomatie. Dennvor wenigen Tagen erst hatte er den kritischeren Kurs seinesVorgängers Sigmar Gabriel korrigiert und von "Missverständnissen" inden Beziehungen beider Länder gesprochen. Nun bietet sich eine guteGelegenheit, unmissverständlich zu sein. Schließlich gilt fürpolitische und wirtschaftliche Interessen gleichermaßen: Wer für denkurzfristigen Erfolg die Basis seiner Werte hintan stellt, dergefährdet am Ende auch sein eigenes Fundament. Über den FallKhashoggi darf kein Gras wachsen, auch wenn es manchen recht wäre.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell