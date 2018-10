Weltpremiere des neuen Rauch-Produkts mit Magnetpartikel-Erwärmung

Hefei, China (ots/PRNewswire) -He Qing, der Sprecher des Technikteams für "Toop-zero" von derChina Tobacco Anhui Industry Corporation, stellte die Designideen,die technischen Leistungen und die Konsumeindrücke der neuen Produktemit homogener Magnetpartikel-Erwärmung (magnetic particlehomo-heating; MaPHI) vor.Die MaPH-Technologie nutzt die Prinzipien der Magnetinduktion, diesich abwechselnden Strom variabler Frequenz einsetzt, um thermischeEnergie durch die Auslösung von Partikelkollision zu erzeugen, diedann in einer berührungslosen Weise geliefert wird. DieBereitstellung der Energie zeichnet sich durch Uniformität undStabilität aus. Infolgedessen kann die gleichmäßige Abgabe eineserwärmten Gehäuses zu anpassbarer und steuerbarer Energieübertragungführen, die für einen dauerhaften Erwärmungszustand in einemspezifischen Temperaturspektrum sorgt, und auf diese Weise wird diegleichmäßige und richtige Abgabe der wirksamen Stoffe sicherstellt.In dem tragbaren und aufladbaren elektromagnetischenMiniatur-Energietransmitter ermöglicht die edle, aber unkomplizierteHeizkammer-Gestaltung, dass der erwärmte Körper perfekten Kontakt mitder Kammer hat. Das integrierte Design der MaPH-Technologie bieteteine neue Konsumerfahrung des "Toop-zero"-Tabaks. Während der pureRauchgeschmack von natürlichem Tabak erhalten bleibt, wird dieFreisetzung von Teer und anderen Substanzen reduziert.Im Laufe der sechzigjährigen Geschichte der Marke Huangshan hatsich die technologische Forschung und Entwicklung von der Anknüpfungzur kompletten Erneuerung gewandelt. Unsere Mitarbeiter bei Huangshanhaben sich stets an der Maxime des noch Besserwerdens orientiert undunermüdlich nach höheren Standards gesucht. Die technologischeKompetenz mehrerer Generationen und die kontinuierlichenbahnbrechenden Fortschritte in Kerntechnologien haben zur Erfindungdes innovativen "Toop-zero"-Produkts geführt und schließlich einneues Produkt mit MaPH-Technologie geschaffen, das ein neues Modellfür die Konsumerfahrung geworden ist.Laut Ansicht des Technologiesprechers ist 2018 das erste Jahreines neuen Modells für Tabakkonsum und "Toop-zero" ein neuerStartpunkt, der für eine neuartige Erfahrung des Tabakkonsums steht.Es wird berichtet, dass die China Tobacco Anhui Industry Corporationdie systematische Vorbereitung der Massenproduktion für Produkte mitMaPH-Technologie abgeschlossen hat. Das Produkt der ersten Generation"Toop" soll offiziell im Jahr 2019 auf den Markt gebracht werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/771366/Toop_zero_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/771368/Toop_zero_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/771369/Toop_zero_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/771370/Toop_zero_4.jpgPressekontakt:Frau Liu+86-186-8867-794448894002@qq.comOriginal-Content von: China Tobacco Anhui Industry Corporation, übermittelt durch news aktuell