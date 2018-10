Weidel: Deutschland darf nicht Italiens Zahlmeister werden

Berlin (ots) - Angesichts der Pläne Italiens stehen nicht nur denFinanzexperten die Haare zu Berge: Mit 132 Prozent desBruttoinlandsprodukts leistet man sich eine doppelt so hohe Quote wieDeutschland. Dabei hat Rom bereits einen kaum mehr abzutragendenSchuldenberg von 2,3 Billionen Euro aufgetürmt.Dazu teilt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alice Weidel, mit:"Wohlhabende Italiener transformieren ihr Vermögen längst insAusland. Dem Gros der Bürger geht es nicht schlecht, arm ist nur derStaat an sich.Wo die EU Italiens Haushaltsentwurf ablehnt, poltert InnenministerSalvini: 'Niemand wird auch nur einen Euro von diesem Haushalt, ausden Taschen der Italiener nehmen.' Dabei übersieht er offenbar, dassItalien ohne den Tropf der EU längst insolvent wäre.Wie ist es da den Europäern zu verkaufen, wenn zukünftig 400.000bis 500.000 Italiener frühzeitig in Rente gehen können, es einGrundeinkommen und eine Flattax geben soll? Das sind Wohltaten einesSozialstaats, von denen andere Mitgliedsstaaten nicht zu träumenwagen.Das Median-Vermögen der italienischen Haushalte liegt beistattlichen 240.000 Euro, während es in Deutschland nur 66.000 Eurosind. Italien gewährt Steuerhinterziehern Amnestie, kennt kaumVermögensabgaben und hat eine lächerliche Erbschaftssteuer.Stattdessen verlässt man sich auf die europäische Solidarität oderdarauf, dass die EZB die Anleiheschulden annulliert. Damit wäreDeutschland einmal mehr Zahlmeister. Die spinnen, die Römer!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell