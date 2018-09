"Von Triest nach Mailand": 3sat zeigt Doku über "Italiens faszinierende Wasserwelten" (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 17. September 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungItaliens Wasserwege sind abwechslungsreich und voller Geschichte.Die Dokumentation "Von Triest nach Mailand - Italiens faszinierendeWasserwelten" von Hermann Peseckas und Stefan Sternad, die 3sat amMontag, 17. September 2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zeigt,unternimmt eine Reise entlang der vielseitigen WasserwegeOberitaliens.Einer der interessantesten Wasserwege Italiens beginnt am LagoMaggiore, wo der Fluss Ticino entspringt. Über diesen Strom und denNaviglio Grande wurde einst der Marmor für den Dom von Mailand perSchiff bis vor die Haustür des Gotteshauses transportiert. Vor derErfindung der Eisenbahn waren Wasserstraßen die günstigsten undwichtigsten Transportwege Europas. Ab Ende des 19. Jahrhundertsverschwanden die Kanäle sukzessive. Wo einst Kanäle entlangführten,staut sich heute der Straßenverkehr.Über den Fluss Mincio geht die Reise direkt in die Geschichte derösterreichisch-ungarischen Monarchie: 1815, nach dem Wiener Kongress,gründeten die Habsburger das Königreich Lombardo-Venetien als Teilihres riesigen Reiches. Damit wurde Venedig mitsamt seiner Marineösterreichisch. Die Habsburger investierten große Summen in dieKanäle und bauten in Oberitalien das Wasserverkehrsnetz aus. Als derHafen von Venedig zunehmend an Bedeutung verlor, wurde Triest zumHaupthafen der k.-u.-k.-Monarchie.Vom Gardasee aus geht die Reise über den Mincio weiter zum Po, dergemächlich und breit seinen Weg nimmt. Der Fluss fließt auch anFerrara entlang. Schiffsverkehr gibt es hier trotz der großen und gutgewarteten Schleusenanlagen seit Langem nicht mehr. Südlich vonChioggia fließen auf wenigen Kilometern die Flüsse Etsch, Brenta undPo in die Adria. Dieses Flussdelta ist heute ein riesigesNaturschutzgebiet. Die Litoranea Veneta ist einer der schönstenWasserwege Oberitaliens: Sie führt von Grado direkt nach Venedig. ImAnschluss, um 21.05 Uhr, folgt die Dokumentation "Oberitaliensvergessene Wasserwege".Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream unterhttps://ly.zdf.de/WJq/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/vontriest3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell