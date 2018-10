Erfurt (ots) - Das neue Magazin "Die Sportmacher" präsentiert dieganze Bandbreite von Sport, Spiel und Bewegung - im TV und mit einemexklusiven Angebot auch im Netz. Zu sehen gibt es das Sportmagazin ab25. Oktober 2018 donnerstags um 19:25 Uhr bei KiKA."Die Sportmacher", das sind Laura Knöll, Susanne Schlüter undStefan Bodemer, die zusammen mit Kindern, Jugendlichen undprominenten Erwachsenen Sport in all seinen Facetten erlebbar machen- vom Spitzen- und Breitensport, über E-Sports und exotischeSportarten bis hin zu Behinderten- und Fun-Sport. Ausgehend von ihrenPersönlichkeiten, gehen die drei Sportmacher dabei sehrunterschiedlich an die Themen heran: Für Susanne steht bei allem derSpaß im Mittelpunkt, Stefan sucht die sportliche Herausforderung undLaura schaut gerne hinter die Kulissen von Sport, Wissenschaft undTechnik. Durch den persönlichen Zugang über ihr eigenes Erleben,wollen sie Lust machen auf Bewegung, Spiel und Spaß."Die Sportmacher" sind nicht nur sportlich, sondern auch im Netzaktiv. Wöchentlich präsentieren sie unterzdf.de/kinder/die-sportmacher exklusive Online-Inhalte. Darüberhinaus bietet das Format den Zuschauern und Usern online dieMöglichkeit zu interagieren, mitzugestalten und mitzuwirken.Produziert wird das Sendeformat in Kooperation von Visual BridgesAG und ZDF. Die Redaktion beim ZDF verantworten Nina von Kettler undKlaus Wersin."Die Sportmacher" ist ab 25. Oktober 2018 immer donnerstags um19:25 Uhr bei KiKA zu sehen.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden im Bereich "Presse Plus" einen Trailer zurAnsicht. Darüber hinaus stehen die Folgen des Sportmagazins nachAusstrahlung auch in der Mediathek-App KiKA-Player zur Verfügung.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell