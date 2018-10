Vierzehn Wochen voller Konzerte: MDR-Musiksommer 2019 vorgestellt / VVK-Start am 29. Oktober 2018

Leipzig (ots) - Am heutigen Mittwoch hat MDR KLASSIK in einemPressegespräch das Programm des MDR-Musiksommers 2019 vorgestellt.Das beliebte Festival wird im nächsten Jahr deutlich ausgeweitet: Vom1. Juni bis 7. September ist es mit insgesamt 59 Konzerten vonKlassik bis Crossover in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringenpräsent. Einen thematischen Schwerpunkt bildet das 100-jährigeBauhaus-Jubiläum mit einer eigenen Konzertreihe. Die MDR-Ensembleseröffnen den MDR-Musiksommer unter Leitung von Risto Joost am 1. Juni2019 mit einem Mozart-Programm in Görlitz.Vierzehn Wochen lang bringt der MDR-Musiksommer 2019 Musikstarsaus dem In- und Ausland nach Mitteldeutschland. In 59 Konzerten und52 Spielorten sind unter anderem Größen wie die Academy of St Martinin the Fields, Simone Kermes, Ragna Schirmer, Nuria Rial, NemanjaRadulovic, German Brass, amarcord, Martin Stadtfeld, RigmorGustafsson, das L'Orfeo Barockorchester und Valer Sabadus zu erleben.Auch die Nachwuchspflege kommt beim MDR-Musiksommer auf ihre Kosten:Neben dem MDR-Kinderchor sind auch ARD-Preisträger Simone Rubino oderjunge Talente des Musikschulwettbewerbs "enviaM - Musik aus Kommunen"zu Gast.Das Festival wächst 2019 im Vergleich zu den Vorjahren merklich,was auch mit der positiven Resonanz bei den Besucherinnen undBesuchern zusammenhängt, sagt Heiner Louis, Hauptabteilungsleiter MDRKLASSIK: "Der MDR-Musiksommer ist ein erfolgreiches Gesamtpaket:Unser Publikum reist in spannende Regionen Mitteldeutschlands,besichtigt dort historisch bedeutende Städte oder ein einmaligeKulturdenkmäler und besucht Konzerte mit hochkarätigen Künstlern - imFall der "DinnerConcerts" gibt es noch ein wunderbares Menü dazu. Dasgibt uns auch gerade in den aktuellen Diskussionen die Möglichkeit,Mitteldeutschland in einen positiven Kontext zu stellen und dieschönen Seiten unseres Sendegebiets zu zeigen."Konzertreihen mit Bauhaus-JubiläumUnter den Konzertreihen ist "bauhaus19" neu im Programm:Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums besucht derMDR-Musiksommer bedeutende Bauwerke in ganz Mitteldeutschland, diedurch den Geist der berühmten Kunstschule inspiriert wurden, darunterdas Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode, das FestspielhausDresden-Hellerau und das Bauhaus-Museum in Weimar. Zu den weiterenReihen zählen die Klassiker "Straße der Romanik" und "Konzerte aufder Wartburg" ebenso wie die erfolgreichen "DinnerConcerts", die"Bachorte" auf den Spuren Johann Sebastian Bachs und "Die nächsteGeneration".Traditionell eröffnen MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchesterden MDR-Musiksommer. Beim feierlichen Auftakt in der Kirche St. Peterund Paul in Görlitz unter Leitung von Risto Joost stehen Werke vonWolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm, darunter die Krönungsmesseund sein Klarinettenkonzert mit dem Solisten Sebastian Manz. ImFestivalverlauf weiten die MDR-Ensembles inklusive MDR-Kinderchorihre Präsenz im MDR-Musiksommer merklich aus und sind unter anderemin Halle, Tambach-Dietharz, Nordhausen, Zwickau und Grimma zuerleben.Neue Spielorte in ganz Mitteldeutschland2019 reist der MDR-Musiksommer nicht nur an altbekannte Spielortein Schlössern und Sakralbauten, wo sich Publikum und Künstler inoffener Atmosphäre begegnen können, sondern lädt auch zum Entdeckenneuer Spielstätten ein. Unter den neuen Bühnen sind unter anderen dieNicolaikirche Osterburg, die Klosterkirche Arendsee und dasKunstQuartier Havelberg. Wer mehr über die jeweiligen Spielorte undihre Geschichte erfahren möchte, kann viele von ihnen vor dem Konzertim Rahmen einer Führung kennenlernen. Sie muss beim Ticketkauf für 1EUR dazu gebucht werden.Das Festival-Programm ist ab sofort auf den Seiten desMDR-Musiksommers unter mdr musiksommer.de einsehbar; dasGesamtprogrammheft kann dort heruntergeladen werden.Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Montag, 29. Oktober 2019:- online: www.mdr-tickets.de- telefonisch: 0341.94 67 66 99- in der Ticketgalerie Hainstraße 1 (Barthels Hof) 04109 Leipzig- sowie bei ausgewählten Vorverkaufsstellen vor Ort (siehe Broschüre)Weitere Informationen & Download der Broschüre:www.mdr-musiksommer.dePressekontakt:MDR KLASSIK: Miriam Ritter, E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.de,Telefon: (0341) 3 00 87 04Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell