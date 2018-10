Versand der MCO Visa Karten in Singapur gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Der Versand der MCO Visa Karten an Nutzer in Singapur hat heutebegonnen. Bei den MCO Visa Karten handelt es sich um Prepaid Karten,die je nach gewählter Kartenvariante als hochwertige Metall Kartenausgestellt werden und Zugang zu Airport Lounges ermöglichen. Darüberhinaus bieten die MCO Visa Karten kostenlose Bargeldabhebungen anGeldautomaten, keine Jahres- oder Monatsgebühren, Tap & PayFunktionalität sowie günstige Interbanken Wechselkurse.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/772122/MCO_Visa_Cards_Singapore.jpgReservierungen für die MCO Visa Karten können mit der ebenfallsangebotenen Wallet App durchgeführt werden. Diese bietet einen nur3-minütigen Registrierungsprozess. Mit der Wallet App erhalten Nutzereinen Überblick über ihre Kartennutzung, Transaktionen sowie dieMöglichkeit ihre Karte mit nur einem Fingerwisch zu sperren oder zuentsperren.Mit der Wallet App können Nutzer zudem sicher Kryptowährungenkaufen, verkaufen, senden, aufbewahren sowie Wechselkurse verfolgen.Kryptowährungen können ohne Währungswechselgebühren in Fiat Währungengetauscht und ausgegeben werden.Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Crypto.com, sagte: "Wirsind sehr dankbar für all die Unterstützung unserer Partner undunserer Community. Auf diesem Weg wuchs unser Team und arbeitete sehrhart, um diesen Meilenstein zu erreichen. Dies ist ein wichtigerSchritt auf unserem Weg, die weltweite Adoption von Kryptowährungenzu beschleunigen."Anmerkung: Alle Kryptowährungswechsel in Fiat Währungen findenstatt bevor Nutzer Umsätze im Visa Netzwerk tätigen können.Über Crypto.comCrypto.com, die zukunftsweisende Zahlungs- undKryptowährungsplattform, treibt die weltweite Adoption vonKryptowährungen voran. Crypto.com hat seinen Hauptsitz in Hong Kong.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte www.crypto.comPressekontakt:cryptohk@hoffman.com / +852-2231-8116Original-Content von: CRYPTO.com, übermittelt durch news aktuell