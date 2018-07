Valiant Bank eröffnet neuen Standort in Biel

Biel (awp) - Die Regionalbankengruppe Valiant eröffnet im Herbst einen neuen Standort in Biel. Das neue Kundenzentrum soll in den nächsten drei Jahren bis zu 30 Arbeitsplätze schaffen. Die Expansion ist zur Entlastung des bestehende Kundenzentrums in Gümligen gedacht.

Der Standort Gümligen platze aus allen Nähten, teilte Valiant am Montag mit. Daher wolle man auch im Hinblick auf allfällige Störungen eine Alternative

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten