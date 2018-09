VW und Daimler: Aus zweiter Hand!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler setzt auf Gebrauchtwagen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mitteilte, werden sich die Stuttgarter am lukrativen und stark wachsenden Gebrauchtwagenportal „heycar“ zu 20 Prozent beteiligen. Das 2017 ins Leben gerufene markenneutrale Portal gehört zum Konkurrenten VW beziehungsweise zu dessen Tochter „Volkswagen Financial Services AG“.

Die Start-up-Anteile habe Daimler nun im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der „Mobility Trading Holding GmbH" erworben, welche

Ein Beitrag von Marco Schnepf.