Umfrage: Deutsche sehen Vernetzung skeptischer als andere Nationen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die digitale Vernetzung aller Lebensbereiche stößt nach einer neuen Umfrage in Deutschland auf sehr viel größere Skepsis als in den USA oder China.



Demnach ist nur die Hälfte der deutschen Verbraucher daran interessiert, sich mit Maschinen über Sprachsteuerung wie "Alexa" oder "Siri" unterhalten zu können, wie die Befragung von 7000 Bürgern in sieben Ländern für die Münchner Messe "electronica" ergeben hat. In den USA sind es dagegen 68 Prozent, in China sogar 86 Prozent. Auch in Sachen künstlicher Intelligenz sind die Deutschen demnach zurückhaltender als andere: So sehen 85 Prozent der Chinesen selbstlernende Maschinen positiv, in Deutschland sind es 60 Prozent.

An autonomem Fahren sind der Umfrage zufolge vor allem die Chinesen interessiert. In der Volksrepublik wünschen sich demnach 87 Prozent selbstfahrende Autos, in Deutschland war dies nur bei knapp der Hälfte der Befragten der Fall. Ähnlich sieht es mit Robotern im Haushalt aus: Fast 90 Prozent der Chinesen finden, dass Service-Roboter ins smarte Heim der Zukunft gehören, in Deutschland sind es nur 56 Prozent. Für die "electronica" (13. bis 16. November) haben sich mehr als 3000 Unternehmen aus aller Welt angemeldet./cho/DP/jha