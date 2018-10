Umfrage: 77 Prozent der Bundesbürger begrüßen Digitalisierung im Handwerk / Münchener Startup für Badsanierungen bietet kostenlose Onlineberatung und Umsetzung zum Festpreis

München (ots) - Mehr Transparenz, mehr Individualität, mehrKundenfreundlichkeit - die Möglichkeiten der Digitalisierung könnenauch im Handwerk für eine stärkere Kundenorientierung sorgen. Sobeklagen 77 Prozent der Bundesbürger, dass der Markt fürSanitärprodukte und Handwerker Dienstleistungen ihnen als sehrunübersichtlich erscheint und versprechen sich durch das Internetmehr Transparenz und Sicherheit. Daher halten rund 64 Prozent derBefragten z.B. eine kostenlose Onlineberatung durch einen Expertenper Videochat für innovativ, hilfreich und kundenfreundlich. Das sindzentrale Ergebnisse einer Online-Umfrage des Münchener Startups fürBadsanierungen Banovo, zu der im Oktober dieses Jahres 1.000Bundesbürger interviewt wurden."Unsere Umfrageergebnisse belegen sehr deutlich, dass das komplexeThema Badsanierung die meisten Kunden überfordert und sie sich einemunübersichtlichen Markt gegenübersehen. Hier setzen wir mit Banovoan, indem wir als Komplettanbieter den Prozess der Badsanierung fürden Kunden einfach und bequem handhaben und auch alle Kosten undLeistungen von Anfang an transparent darstellen", sagtBanovo-Gründerin Mareike Wächter.Für viele Bundesbürger ist eine Badsanierung vor allem finanziellgesehen ein großer Schritt, der gut überlegt sein will. "Man möchtekeine Fehler machen bei einer solchen Investition", so MareikeWächter zum Thema. "Daher machen wir das bei Banovo anders: Wir gehenin Vorleistung und visualisieren das neue Bad für unsere Kundenmittels einer modernen 3D-Planung ganz kostenfrei und unverbindlich."Fast neun von zehn Befragten halten das für sehr hilfreich. So geben88% an, dass es ihnen leichter fällt, sich für eine Badsanierung zuentscheiden, wenn Sie durch die kostenfreie Planung wissen, wie ihrneues Bad aussehen wird.Das Münchener Startup nutzt von der Planung bis zur Umsetzungimmer wieder digitale Prozesse, um für Kunden das "ErlebnisBadsanierung" einfach und transparent abzubilden. "Die Vorteile vondigitalen Tools scheinen beim Kunden angekommen zu sein", freut sichdie Unternehmerin, "professionelle Online Badplanung ist für uns derGrundstein einer gelungenen Sanierung."Hier finden Sie ein Interview mit den Unternehmensgründern MareikeWächter und Michael Dreimann zum Aufbau ihres Startups:https://www.banovo.de/interview-gruender-badsanierung-banovoÜber Banovo (www.banovo.de)Banovo ist führender Badsanierer für Privatkunden und bietetdeutschlandweit professionellen Service aus einer Hand: Von derExperten-Planung, über die fachgerechte Ausführung bis zumschlüsselfertigen Bad. Mit einem innovativen Ansatz imSanitärbereich, einer Online-Planung von zu Hause und persönlicherVor-Ort-Betreuung schafft Banovo höchste Qualität undKundenorientierung. Ein optimierter Festpreis für das gesamte neueBad rundet das Angebot ab und bietet dem Kunden Sicherheit undPlanbarkeit von Anfang an.Pressekontakt:Andreas Nöltingnoeltingmedia.com GmbHTel: 0172 4207288andreas@noeltingmedia.comwww.noeltingmedia.comOriginal-Content von: Banovo, übermittelt durch news aktuell