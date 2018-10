Tobias Reiß als Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt - Karl Freller als Vize-Landtagspräsident nominiert

München (ots) - Die neuen und wiedergewählten Abgeordneten derCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag haben Tobias Reiß alsParlamentarischen Geschäftsführer und StellvertretendenFraktionsvorsitzenden im Amt bestätigt. Reiß erhielt bei der Wahl 74von 78 Stimmen (94,9 %). "Mit der Wiederwahl senden wir ein weitereswichtiges Signal für die neue Legislaturperiode", sagte dazu derCSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer. "Das Ergebnis zeigt dieGeschlossenheit unserer Fraktion und den Willen, weiter zielstrebigfür eine gute Zukunft Bayerns zu arbeiten."Zudem nominierte die CSU-Fraktion Karl Freller für das Amt desErsten Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags. Freller erhielt beiinsgesamt zwei Bewerbern in der Wahl 60 von 81 Stimmen (74,1%).Kreuzer: "Mit einer besonnenen Art ist Karl Freller für dieses sehrbedeutende Amt hervorragend geeignet. Ihm wird es gelingen, auchschwierige Debatten zu leiten, auf respektvolle Umgangsformen imParlament zu achten und den Landtag mit großer Würde zu vertreten."Karl Freller, 62, aus dem Stimmkreis Nürnberg-Süd, Lehrer undfrüherer Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht undKultus, gehört dem Bayerischen Landtag seit 36 Jahren an. SeitOktober 2007 war er stellvertretender Vorsitzender derCSU-Landtagsfraktion. Zudem ist Freller ehrenamtlicher Direktor derStiftung Bayerische Gedenkstätten. Des Weiteren nominierte dieCSU-Fraktion Walter Taubeneder, Angelika Schorer und Dr. Gerhard Hoppals Schriftführer im künftigen Präsidium des Bayerischen Landtags.Tobias Reiß, 50, Jurist aus dem Stimmkreis Tirschenreuth, gehörtdem Bayerischen Landtag seit zehn Jahren an. Seit April 2018organisiert er als Parlamentarischer Geschäftsführer dieParlamentsabläufe für die CSU-Landtagsfraktion. Besonders in einerKoalition, zu der derzeit die Verhandlungen laufen, sei die Arbeitdes Parlamentarischen Geschäftsführers sehr bedeutend, so Kreuzer."Gerade zwischen den Koalitionsfraktionen gibt es vielAbstimmungsbedarf", sagte Kreuzer. "Tobias Reiß fungiert an einerwichtigen Schnittstelle, um Parlamentsmehrheiten zu organisieren,damit Bayern weiterhin stabil und verlässlich regiert werden kann. Eragiert mit seiner unaufgeregten Art als versierter Vermittler undvertritt unsere Belange gegenüber den anderen Fraktionen im Parlamentsowie der Bayerischen Staatsregierung."Reiß dankte für das Vertrauen der Fraktion. "Wir werden nunintensiv an der Organisation der neuen Legislaturperiode arbeiten.Die neue Zusammensetzung des Parlaments mit einer höheren Zahl anAbgeordneten und weiteren Fraktionen ist eine Herausforderung", sagteer. "Ich setze mich dafür ein, dass das Parlament arbeitsfähig bleibtund die guten Umgangsformen hier im Haus gewahrt werden. Dazu bieteich eine faire Zusammenarbeit an. Wir müssen der Öffentlichkeitweiterhin zeigen, wie guter parlamentarischer Stil zwischendemokratischen Parteien aussieht."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell