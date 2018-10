Tagebuch einer Asbest-Sanierung: In zehn Arbeitstagen von der Altlast zum Naturdach / Förderprogramme helfen bei der Finanzierung

Mayen (ots) - Asbest auf dem Dach gilt heute als Geißel vielerEigenheimbesitzer. Eine fachgerechte Sanierung ist einfacher,schneller und sogar günstiger als viele Hausbesitzer denken. EinTagebuch aus dem Hunsrück zeigt: Die Angst vor einem Asbest-Abrissist unbegründet. In zwei Wochen verwandelt sich eine Altlast zumSchmuckstück.Tag 1Für Dachdeckermeister Christian Wein ist die Sache eigentlichschon klar, bevor er die Leiter ansetzt, um den Ausschnitt für einzusätzliches Dachfenster zu bestimmen. "Das Dach ist mehr als 40Jahre alt. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit wurden beim Neubauin den 70er Jahren asbesthaltige Faserzementplatten verwendet." Diejunge Familie aus dem Hunsrück hat das 1975 erbaute Haus erst vorwenigen Jahren erworben - und fürchtet schon länger, was der Fachmannnach einer Dachinspektion bestätigt: Die asbesthaltigen Dachplattensind zwischenzeitlich in einem denkbar schlechten Zustand - vermoost,verwittert und sogar teilweise gebrochen. Hier kommt eine Reparaturnicht mehr in Frage, sondern nur eine schnelle Komplett-Lösung. "AlteAsbestplatten dürfen weder gesägt, gebrochen noch mechanischgereinigt werden" klärt der Fachmann auf. Und: "Es dürfen keinerleiFasern freigesetzt werden." Christian Wein rät zu einem neuen Dachaus Naturschiefer. Das hat bei einer Asbestsanierung nicht nurökologische, sondern auch ökonomische Vorteile: DieHolzunterkonstruktion kann größtenteils erhalten bleiben, für denBauherren gibt es zusätzlich einen Sanierungsbonus sowie weitereFördermöglichkeiten. Und die Sicherheit: Er holt sich reine Natur aufdas Familienheim.Tag 2 und 3Christian Wein aus Beulich an der Mosel ist Dachdeckermeister inder dritten Generation. Wenn sein Blick über die Dächer links undrechts der Mosel schweift, braucht er sich langfristig keine Sorgenum Aufträge für den Familienbetrieb zu machen: Asbest, soweit dasAuge reicht. Auf 80 000 Dächer pro Jahr schätzt eine Untersuchung dennotwendigen Sanierungsbedarf in Deutschland. Wein ist keiner, derBauherren unnötig Angst macht: "Asbestdächer sollte man allerdingsspätestens sanieren, wenn sie aussehen wie dieses", sagt er. Solangekeine Verwitterung eingesetzt hat, keine ausgewaschenen Fasern in derDachrinne liegen oder Platten bersten, "sind das Indizien, dass dieAsbestfasern weitgehend noch im Zement gebunden sind." Das lässt abererfahrungsgemäß nach 30, 40 oder spätestens 50 Jahren nach - dieGefahr, das krebserregende Fasern in die Atemluft gelangen, steigtmit dem Alter des Daches. Im Hunsrückdorf zwischen Koblenz undSimmern ist es höchste Zeit. Wein und seine beiden Gesellen beginnenmit dem Aufbau des Gerüstes und der Schutzvorrichtungen. DieBauherren entscheiden sich mit der Bogenschnittdeckung für eine dergünstigen Schieferdeckungen, die Langlebigkeit mit klassischem Designverbindet. Und die in die Region passt. Der Dachdecker stellt für denBauherren einen Zuschussantrag bei Rathscheck Schiefer. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Mayen gehört zu den weltweit führendenProduzenten von hochwertigem Dachschiefer, gibt einen Sanierungsbonusund hilft mit Hinweisen auf weitere Fördertöpfe.Tag 4Die Dachdecker schlüpfen in weiße, blaue und orangefarbeneSchutzanzüge und streifen dicke Gummihandschuhe über. Wein hat eineQualifizierung für den fachgerechten Asbest-Abbruch. Abschnitt fürAbschnitt werden die alten Asbestplatten mit einem Bindemitteleingesprüht, dann beginnt der schonende Abriss auf der Gartenseite.Platte für Platte wird einzeln abgedeckt, die Stapel später staubfreimit einem Bau-Aufzug zu Boden geschickt und sauber in bereitstehende"BigBags" verpackt. Sorgfältig abgedichtet landen die Riesentütenspäter auf einer Sondermülldeponie. "Je nach Region", weiß DachdeckerWein, "kostet die Deponierung zwischen 180 und 300 Euro pro Tonne."Zwischen zwei und vier Tonnen kommen bei einem Einfamilienhauszusammen.Tag 5 und 6Während auf der Gartenseite bereits die neue Unterspannbahnverlegt ist, starten auf der Straßenseite die Abbrucharbeiten.Pünktlich vor dem Wochenende ist das komplette Dach mit einerUnterspannbahn provisorisch abgedichtet. Mit den frühenSonnenstrahlen der 2. Arbeitswoche treffen die neuenSchiefer-Decksteine ein. Millionen Jahre ist der Stein in den Tiefender Erde gereift. Fertig zugerichtet für die Eindeckung kommen dieauf vier bis sechs Millimeter Stärke gespalteten quadratischenSchablonensteine jetzt zur Baustelle. Die Bauherren haben sich füreine geschwungene Bogenschnittdeckung entschieden. Sie kostet - jenach Region, Aufwand und Dachform - fertig verlegt zwischen 60 undetwas über 70 Euro pro Quadratmeter und ist eine Deckung fürbesonders preisbewusste Bauherren.Tag 7 und 8Von unten (der Fachmann sagt "Traufe") nach oben zum First gehendie Arbeiten am neuen Dach zügig voran. Schieferstein fürSchieferstein wird an den Kreidelinien ausgerichtet und mitmindestens drei Edelstahl-Nägeln im Holz befestigt. "Es gibt kaum einBedachungsmaterial, das Wind und Wetter so gut trotzt wie Schiefer",erklärt Dachdecker Wein dem Bauherren, der jetzt schmunzelndnachrechnet: "Mich wird das Dach wohl allemal überleben..." EineHaltbarkeit von 100 Jahren und mehr ist für qualitativ hochwertigenSchiefer keine Seltenheit. Die vorgefertigten System-Steine sindrationell und schnell zu verlegen.Tag 9Das neue Dach schimmert - je nach Wolkenbild und Sonnenstand - malin einem hellen Anthrazit, mal in edlem blaugrau in der Sonne. Aufder Straßenseite nähern sich die Dachdecker dem First. Noch einArbeitstag, dann strahlt das alte Haus im neuen Seidenglanz.Tag 10Finale. Am First ist der letzte Stein des rund 175 Quadratmetergroßen Daches eingedeckt. Jetzt erst wird vom Boden aus richtigsichtbar: Das Haus hat einen völlig neuen Charakter bekommen. DieSchlussrechnung für die Bauherren sieht so aus: Für Abdeckung,Entsorgung und Deponierung des alten Asbestbelages wurden rund 3000Euro fällig. Abriss und Entsorgung der alten Bitumenbahnen auf denden flachen Gauben wurden mit acht Euro pro Quadratmeter berechnet.Das neue Schieferdach kostete fertig verlegt etwa 12 000 Euro, dasneue Dachfenster kam inklusive Rolladen auf rund 2200 Euro. DaDachrinnen und Fallrohre noch in gutem Zustand waren, fielen dafürkeine Kosten an. "Im Durchschnitt", rechnet Meister Wein hoch,"kostet die Dachsanierung eines einfachen Einfamilienhauses etwa 25000 Euro."Geld zurück durch ZuschüsseNeben dem Finanzamt, das die Asbest-Dachanierung und Neueindeckungbei einer konkreten Gesundheitsgefährdung als "außergewöhnlicheBelastung" steuermindernd anerkennen kann, gibt es finanzielleUnterstützung durch Förderprogramme von Bund, Ländern und Gemeinden.Wer sein Eigenheim oder Mietobjekt mit dem Naturprodukt Schiefersaniert, kassiert zusätzlich einen Bonus von Rathscheck Schiefer undprofitiert von einem umfangreichen Beratungs- und Servicepaket.Online sind verschiedene kostenlose E-Books und Videos rund dieThemen Asbest und Sanierung abrufbar: www.schiefer.de. 