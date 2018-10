Potsdam (ots) -Im Braunkohlerevier der Lausitz sind mindestens 20.000Arbeitsplätze in Gefahr und es droht der Wegfall regionalerWertschöpfung von 1,4 Milliarden Euro durch die Braunkohle. ImEiltempo soll in der Region der Strukturwandel vollzogen und derAusstieg aus der Braunkohle realisiert werden.Das kritisiert der energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion imLandtag Brandenburg, Sven Schröder:"Wie unrealistisch die deutschen Klimaschutzziele mit Einsparungenvon 55 % Prozent bis 2030 sind, haben die vergangenen Jahre gezeigt.Ohne eine absolut wirtschafts- und wohlstandsschädigendeDeindustrialisierung ist der merkelsche Klimaschutz nicht zu machen.Wenn nicht sofort ein Umdenken beginnt, wird die Lausitz keinEinzelfall bleiben, sondern trauriges Vorbild sein für ein karges,armes und kraftloses Deutschland der Zukunft. Einzig die Alternativefür Deutschland ist bereit, der Lausitz und ihren Menschen eineZukunft zu geben. Immer mehr Brandenburger merken: WerSteinzeit-Ideologen wählt, bekommt eben das, was die Verpackungverspricht: Die Umkehr von Freiheit in eine grüne, allesvorschreibende Zwangsherrschaft und die Umkehrung unseres Wohlstandsin Armut. Wirtschaftliche und politische Vernunft bleiben auf derStrecke. Damit auch die Demokratie. Das Ganze schleichend und immerunter der Bemühung alter religiöser Bilder von Himmel und Hölle. Abernoch ist das letzte Wort für die Lausitz nicht gesprochen. DieBrandenburger können im kommenden Jahr mit der AfD für dasZukunftskapital einer ganzen Region stimmen und verhindern, dass dieLausitz der politischen Korrektheit und dem Zeitgeist geopfert wird."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell