Studie von Spencer Stuart und der Hochschule Aschaffenburg: Neue Herausforderungen für Personalvorstände

Analyse zumPersonalvorstand der Zukunft identifiziert Kernthemen für dieWeiterentwicklung von HR/ erstmals CEOs und CHROs von DAX-Unternehmenzur Rolle und Wahrnehmung von Personalverantwortlichen befragtDer Faktor Mensch bleibt ein Schlüsselthema, um Unternehmenzukunftsfähig zu machen. Die künftig wichtigste Aufgabe einesPersonalvorstands ist deshalb die Organisationsentwicklung: AlsSchwerpunkt der Personalarbeit werden sich demnach die strategischeArbeit an Struktur und Kultur sowie die Förderung von Agilität undFlexibilität im Unternehmen zur Bewältigung disruptiver Veränderungenherausbilden. Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen Studie "DerPersonalvorstand der Zukunft - Herausforderungen und Kompetenzprofil"der Top-Executive-Search-Beratung Spencer Stuart in Zusammenarbeitmit der Hochschule Aschaffenburg. Die Autorin undSpencer-Stuart-Beraterin Dr. Simone Siebeke hat dafür CEOs, CHROs undGlobal Heads HR von DAX-Unternehmen zu den Top-5-Themen und zumAnforderungsprofil eines Personalvorstands im Jahr 2025+ interviewt.Zudem wurden die Wahrnehmung von HR und Optimierungsmöglichkeiten derPersonalarbeit ermittelt.Die Befragten sehen als weitere große Herausforderungen für einenPersonalvorstand das Recruitment qualifizierter Kräfte, dieEntwicklung von Talenten und der Unternehmenskultur, Leadership sowieMitarbeiterbindung. Um diese Aufgaben erfolgreich meistern zu können,ist ein Personalvorstand nach Ansicht der Studienteilnehmer in denJahren ab 2025 grundsätzlich notwendig. Der CHRO soll eine starke,durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit großer sozialer Kompetenz undhoher Integrität sein, die sowohl die gängigen HR-Tools beherrschtals auch strategisches Denkvermögen, Digital- undTransformationskompetenz sowie Business-Kenntnisse nachweisen kann.Simone Siebeke: "Der Unternehmensbereich Human Resources hat dasPotenzial, die Zukunft von Unternehmen entscheidend mitzugestalten -vorausgesetzt, die Personalvorstände und ihre Abteilungen halten mitaktuellen und zukünftigen Anforderungen Schritt und bringenGestaltungskompetenz ein. Der Schlüssel liegt in der Erweiterung undStärkung der von uns ermittelten erfolgskritischen Kompetenzen."Die Studie kann unentgeltlich bei Spencer Stuart, Frau WinnifriedMöller (E-Mail: wmoeller@spencerstuart.com), bezogen werden undsteht auch per Download zur Verfügung: http://ots.de/INGr65.Über die StudieDie Studie "Der Personalvorstand der Zukunft - Herausforderungenund Kompetenzprofil" stützt sich auf rund 20 Experteninterviews, dieSpencer Stuart persönlich mit CEOs, CHROs und Global Heads HRnamhafter DAX-Unternehmen geführt hat. Die Auswertung erfolgte durchein Forschungsteam der Hochschule Aschaffenburg mittels derqualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring. Die Themen derInterviews waren Aktuelle und künftige Herausforderungen einesPersonalvorstands und des Personalbereichs in 2025+, HR in derWahrnehmung und Optimierungsmöglichkeiten, Profil eines idealen CHROsund die Notwendigkeit eines Personalvorstands in 2025+. SpencerStuart hat zusätzlich konkrete Handlungsempfehlungen formuliert.Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker derTop-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und inDeutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehendePartnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei,Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen.Spencer Stuart ist weltweit mit 57 Büros in 30 Ländern vertreten undkonzentriert sich auf die Suche von Vorstands- undAufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften. Besondere Expertise hatSpencer Stuart auch bei der Begleitung von Nachfolgesituationen, beistrategischen Prozessen und Veränderungsphasen, bei der Potenzial-und Talententwicklung, dem Management der Unternehmenskultur sowiebeim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien.