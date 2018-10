Studie bestätigt: Krombacher ist weiterhin das beliebteste Bier Deutschlands (FOTO)

Krombach (ots) -Das Ergebnis in der Kategorie "Bier" ist eindeutig: Sowohl zuHause als auch in der Gastronomie darf es am liebsten ein Krombachersein. Sowohl das Pils und auch das Krombacher Alkoholfrei überzeugendie Verbraucher und sind jeweils die Nr. 1 im Ranking. Das sind diezentralen Erkenntnisse der Studie "best for planning (b4p) 2018". B4phat in über 30.000 Einzelinterviews die Verbraucher nach denKonsumgewohnheiten in den unterschiedlichsten Märkten gefragt. "Wirfreuen uns sehr über den stetig wachsenden Zuspruch und dasVertrauen, das uns unsere Verbraucher schenken", so Andreas Scholten,Leiter Produktmanagement der Krombacher Brauerei.Das Ergebnis der Studie unterstreicht die Marktposition vonKrombacher. Jedes zehnte Pils in Deutschland kommt aus Krombach. Einweiteres Erfolgsrezept ist die Sortenvielfalt der Brauerei. Unter demDach der Kernmarke konnten weitere starke Produktreihen etabliertwerden wie z.B. Krombacher o,0% oder auch Krombacher Brautradition."Ob zum Grillen, am wohlverdienten Feierabend, bei gemütlichenTreffen mit Freunden, im Biergarten oder sogar während und nach demSport - Krombacher bietet immer einen besonderen Genussmoment", weißAndreas Scholten.Über best for planning (b4p)Mit der gemeinsamen Markt-Media-Studie best for planning (b4p)bündeln die fünf Medienhäuser Axel Springer, Bauer Media Group, FunkeMediengruppe, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media ihremarktforscherische Kompetenz, um die Menschen in Deutschland und ihreBedürfnisse noch besser zu verstehen und Zielgruppen effizient zuerreichen. Die Studie wird von den Forschern der fünf Medienhäuser inenger Zusammenarbeit mit Mediaagenturen und der werbungtreibendenWirtschaft entwickelt. Die b4p stellt den Konsumenten mit seinemkomplexen Konsum- und Mediennutzungsverhalten in den Mittelpunkt undzeichnet mit mehr als 30.000 Einzelinterviews, 2.400 Marken, 120Marktbereichen sowie sämtlichen Mediengattungen ein repräsentativesAbbild der deutschen Gesellschaft, ihrer Menschen, Medien und Märkte.b4p wird von der Gesellschaft für Integrierte Kommunikationsforschung(GIK) herausgegeben.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH und Co. KGLeiter Unternehmenskommunikation | Peter LemmHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell