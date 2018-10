Studie: Oft schlechte Bus- und Bahnanbindung auf dem Land

BONN (dpa-AFX) - Für etwa 12 Prozent der Menschen in Deutschland gibt es kein ausreichendes Angebot an Bus- oder Bahnverbindungen.



Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Demnach finden zwar 92 Prozent der Bevölkerung in einer Entfernung von 600 Metern Luftlinie eine der 217 000 Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Allerdings würden viele davon nur selten bedient.

Ein attraktives ÖPNV-Angebot mit mindestens 20 Abfahrten an einem Werktag bestehe nur an rund 130 000 Bushaltestellen oder Bahnhöfen. Eine solcher Haltepunkt ist für 88 Prozent der Bevölkerung fußläufig zu erreichen, für die übrigen 12 Prozent nicht.

Dabei gibt es laut Studie gravierende Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während in den kreisfreien Großstädten 95 Prozent der Einwohner Zugang zu einem ausreichenden ÖPNV-Angebot haben, sind es in den dünn besiedelten ländlichen Kreisen nur knapp 60 Prozent. Für seine Untersuchung hat das BBSR nach eigenen Angaben ÖPNV-Fahrpläne fast aller Anbieter aus dem Jahr 2016 ausgewertet./pa/DP/jha