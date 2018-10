Villingen-Schwenningen (ots) - Obwohl sie in die Welt desInternets hineingeboren wurden, empfinden auch jüngere Bundesbürgerdigitalen Stress: 36 Prozent der 14- bis 34-Jährigen fühlen sichdurch digitale Medien unter Druck gesetzt. Interessanterweise sindMänner mit 38 Prozent sogar etwas stärker betroffen als Frauen (34Prozent). Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "ZukunftGesundheit 2018" der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung "DieGesundarbeiter". Mehr als 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene inDeutschland zwischen 14 und 34 Jahren wurden dafür befragt.Stress durch digitale Medien wird vor allem ausgelöst durch dievielen Ablenkungsmöglichkeiten wie Blogs, Videos und Chats insozialen Netzwerken. 67 Prozent können sich diesen nach eigenenAngaben nicht entziehen. Unter Druck gesetzt sehen sich mehr als 50Prozent auch durch die allgemeine Informationsflut, ausgelöstbeispielsweise durch Push-Nachrichten, Mails und Newsletter.Besonders alarmierend: Gleichzeitig bekennt fast jeder zweitedigital Gestresste, dass er kaum Möglichkeiten sieht, etwas dagegenzu tun. Besonders hilflos in dieser Hinsicht sind Männer. Sehr vielhäufiger als Frauen geben sie an, "ständig" für ihren Arbeitgeberoder Ausbilder erreichbar sein zu müssen. Dasselbe gilt für"erzwungenes Online-sein" in der Freizeit, ausgelöst durchBelohnungen oder Prämien, die etwa durch Online-Spiele für längeresDranbleiben in Aussicht gestellt werden.Frauen dagegen klagen deutlich stärker über die ständigeErreichbarkeit für Freunde und Familie. "Daran wird deutlich, dass esoffensichtlich immer noch die Frauen sind, die die Hauptlast derFamilienorganisation und der Beziehungspflege zu schultern haben.Verstärkend kommt der Trend hinzu, jederzeit und sofort aufNachrichten reagieren zu müssen", sagt die Gesundheitsexpertin derSchwenninger, Dr. Tanja Katrin Hantke.Am häufigsten äußert sich digitaler Stress bei den Betroffenendurch Müdigkeit aufgrund von Schlafmangel. Fast 70 Prozent der Frauensind davon betroffen. Erschöpfung und Gereiztheit sind weitereSymptome, die die Hälfte der betroffenen Frauen und Männer beklagen.Die Studie zeigt, wie sich Stress durch digitale Medien vermeidenlässt. "Der Schlüssel dazu sind ganz klar häufigere digitaleAuszeiten", stellt Dr. Hantke fest. So genehmigen sich von dendigital Gestressten nur 56 Prozent digitale Auszeiten, von den nichtGestressten hingegen 73 Prozent. "Hier gilt es anzusetzen und sichkonsequent Freiräume zu schaffen, in denen andere Dinge imVordergrund stehen als die Nachricht einer Freundin, die Push-Meldungmit neuesten Nachrichten oder ein schneller Post auf Instagram. Diewichtigste Auszeit aber ist unsere tägliche Nachtruhe", so dieÄrztin. Ihr Tipp: "Richten Sie Ihrem Smartphone einen festenSchlafplatz außerhalb des eigenen Schlafzimmers ein. Dort wird esdann spätestens vor dem zu Bett gehen deponiert - und schläft ohneUnterbrechung bis zum nächsten Morgen."Die Studie "Zukunft Gesundheit 2018 - Jungen Bundesbürgern auf denPuls gefühlt" (PDF) finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/PraeventionsStudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 330.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 14 Geschäftsstellen.Den Vorstand bilden seit 2006 Siegfried Gänsler als Vorsitzender undThorsten Bröske. Die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichneteSchwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Mit "DieGesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat dieSchwenninger 2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftunggegründet. Diese fördert Projekte im Bereich Prävention undGesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Katrin WabersichDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11545Fax: 07720 9727-12545Mail: K.Wabersich@Die-Schwenninger.deWeb: www.Die-Schwenninger.deOriginal-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell