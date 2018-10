Steinhoff-Aktie: Wichtig zu wissen!

Steinhoff ist auch am Mittwoch trotz eines kleinen Aufschlags nicht komplett aus dem Loch herausgekommen, das die Aktie in den Tagen zuvor aufgerissen hatte. Der Wert hat binnen eines Monats nun mehr als 11 % abgegeben. In drei Monaten ging es gleich um 25 % nach unten und in einem Jahr um über 96 %. Dies spricht in der sehr langfristigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.