Standspur statt Überholspur: Ramboll-Befragung unter ÖPNV-Entscheidern unterstreicht Digitalisierungsbedarf der Branche

Hamburg (ots) - Bei der Digitalisierung des öffentlichenPersonennahverkehrs (ÖPNV) in Deutschland hapert es noch gewaltig.Der Handlungsbedarf wird zwar gesehen und als besonders wichtigbezeichnet - das geben 75 Prozent der von Ramboll und dem DeutschenVerkehrsforum befragten Entscheider aus der ÖPNV-Branche an. Aber dieHürden bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten sind groß:Knapp zwei Drittel der Befragten (60 Prozent) beklagen einen Mangelan Umsetzungskompetenz und verfügbarem qualifizierten Personal. Zudemgibt jeder fünfte Entscheider (20 Prozent) an, dass im eigenenUnternehmen noch keine konkreten Digitalisierungsprojekte geplantsind. 15 Prozent haben sich noch gar nicht mit den Folgen derDigitalisierung auf das eigene Geschäftsmodell beschäftigt.Die Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)blicken verhalten optimistisch in die Zukunft, wenn es um dieUmsetzung der digitalen Transformation geht. Das geht aus einerqualitativen Online-Befragung hervor, die das Ingenieurs-, Planungs-und Managementberatungsunternehmen Ramboll gemeinsam mit demDeutschen Verkehrsforum (DVF) unter ausgewählten ÖPNV-Entscheiderndurchgeführt hat. Herausgekommen ist ein aktuelles Stimmungsbild derBranche. Es umfasst nicht nur die Bewertung von Mobilitätstrends undderen Brisanz für die Geschäftsentwicklung der Unternehmen, sonderngeht auch der Frage nach, wie gut die Unternehmen des ÖPNV für dieseTrends gewappnet sind.Klare Strategien für die Digitalisierung des ÖPNV fehlenDrei Viertel der Befragten bewerten zwar die Digitalisierung alsein Topthema für den künftigen Erfolg ihres Unternehmens. Und auchdie große Mehrheit der Entscheider (ebenfalls 75 Prozent) geht davonaus, dass die Digitalisierung zu weitreichenden Veränderungen im ÖPNVführen wird. Doch bei der Umsetzung von entsprechenden Projektenhapert es noch gewaltig. Keiner der Befragten sieht den ÖPNV bei derDigitalisierung der Mobilität als führend an. Im Gegenteil: 63Prozent geben an, der ÖPNV hinke anderen Branchen deutlich hinterher.Auch wenn grundsätzlich die Chancen der Digitalisierung für daseigene Geschäft gesehen werden (ebenfalls 63 Prozent) und knapp dieHälfte der befragten Unternehmen (45 Prozent)bereits dieDigitalisierung auf der Projektebene aktiv vorantreibt, fehlt eshäufig noch an einer klaren Vision und Strategie.Dazu passt auch, dass 20 Prozent der befragten Entscheiderangeben, bislang noch keine Digitalisierungsprojekte geplant oderumgesetzt zu haben. Weitere 15 Prozent haben sich noch gar nicht mitden Folgen der Digitalisierung auf das eigene Geschäftsmodellbeschäftigt. "Die Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrserkennen zwar zunehmend, dass sie digitaler werden müssen, um auch inZukunft für ihre Kunden attraktiv zu bleiben und gegen neue,innovative Marktwettbewerber zu bestehen", so Tolga Erdogan,Technologie- und Digitalisierungsexperte bei Ramboll. "Aber mit derUmsetzung tun sich viele noch schwer - auf Grund der notwendigenkulturellen Veränderungen innerhalb der Organisation und auch weiloft die nötigen Kompetenzen und Fachkräfte fehlen."Vernetzung der Verkehrsträger ist zentral für den künftigen ErfolgAuch das Thema "Vernetzung" gewinnt für die ÖPNV-Branche zunehmendan Bedeutung. 81 Prozent der befragten Entscheider sind davonüberzeugt, dass eine intelligente Vernetzung verschiedenerVerkehrsträger die Attraktivität des ÖPNV für die Fahrgäste erhöhtund damit den eigenen Erfolg steigert. 71 Prozent sehen zudemerhebliches Potenzial zur Verbesserung der Verkehrsleistung, wennherkömmliche ÖPNV- und neue Sharing beziehungsweise Pooling-Modelleineinandergreifen. Der Einsatz automatisierter Fahrzeuge beschäftigtebenfalls die Unternehmen. Denn dadurch lässt sich das Bedürfnis derKunden nach individueller Mobilität besser erfüllen. Gut zwei Drittelder Befragten (68 Prozent) ist der Meinung, dass autonome Fahrzeugeinnerhalb der nächsten zehn Jahre bis 15 Jahre zunehmendpersonengeführte Fahrzeuge ersetzen und einen signifikanten Anteil imÖPNV erreichen werden. Allerdings sind auch hier noch einige Hürdenzu überwinden: An vorderster Stelle sehen die Befragten dabei diemangelnde Rechtssicherheit (76 Prozent), gefolgt vom noch nichtausreichenden Entwicklungsstand der Technologie sowie dem fehlendenVertrauen der Fahrgäste (insgesamt 56 Prozent).Marktteilnehmer und Politik müssen an einem Strang ziehenUm hier Abhilfe zu schaffen, Innovationen zu beschleunigen undgenerell das Potential der Digitalisierung und Vernetzung für denÖPNV zu heben, ist eine engere Zusammenarbeit aller beteiligtenAkteure nötig. "Politik, traditionelle Anbieter und neue innovativePlayer müssen an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, den ÖPNVdurch neue Technologien zukunftsfähig und für die Kunden langfristigattraktiv zu machen", so Tolga Erdogan. "Dazu gehört die Schaffungder rechtlichen Rahmenbedingungen für den flächendeckenden Einsatzautomatisierter Fahrzeuge durch die Politik genauso wiebeispielsweise ein schneller, bundesweit einheitlicher undverkehrsträgerübergreifender digitaler Zugang zu den verschiedenenAngeboten auf dem Markt. Sonst driften Angebot und Kundenwunsch immerweit auseinander und der ÖPNV hat am Ende das Nachsehen."Das ausführliche Stimmungsbild finden Sie unterhttps://de.ramboll.com/media/rde/2018-studie-digitalisierung-opvÜber RambollRamboll ist ein führendes Ingenieur-, Planungs- undManagementberatungsunternehmen. 