Die Stadtmarke Bochum wirbt in Darmstadt - Kampagne von Bochum Marketing stellt Wirtschaftsthemen in den Mittelpunkt (FOTO)

Bochum / Darmstadt (ots) -Bochum Marketing wirbt mit der Stadtmarke offensiv in Darmstadt.Vier Wochen lang werden dort Kampagnenmotive der Wissensstadt Bochumplatziert. Zum Auftakt geht am 24. und 25. Oktober ein Promotion-Teaman der Technischen Universität Darmstadt auf Werbetour, umaufzuzeigen, welche Perspektiven es in Bochum gibt. Begleitend wirddie Kampagne in der Außenwerbung zu sehen sein. Darmstadt steht imFokus der diesjährigen Kommunikation, weil die Stadt als starkerMitbewerber beim Thema IT-Sicherheit gilt. Neben einem Imagewandelsoll die neue Bochumer Markenkampagne dazu beitragen, Fachkräfte undUnternehmen für den Standort im Westen zu begeistern und Vorurteilegegenüber der Ruhr-Stadt abzubauen.Shootingstars werben als Superhelden in DarmstadtBei der Stadtmarke Bochum dreht sich in diesem Jahr alles um die"Shootingstars der Wissensarbeit". Dieses Leitthema rückt dieKernkompetenzen Gesundheitswirtschaft, Solarmobilität undIT-Sicherheit in den Fokus. Auf City-Light-Postern, Großflächen undGanzsäulen repräsentieren vier "Shootingstar"-Unternehmer, stilisiertals Superhelden, den Standort Bochum. Umgesetzt wurden die Motive imStil der "Avengers". Flankiert wird die Kampagne durch Werbemaßnahmenin den Online-Medien, durch Social-Media-Aktionen, auf Spotify, durchFlyerverteilung und Anzeigen in Studierendenzeitungen. Mehr dazu gibtes auf www.bochum-vonhieraus.deShootingstar der WissensarbeitIn Bochum gehen Arbeit und Wissen ineinander über. Mit derRuhr-Universität, den acht Hochschulen, dem Gesundheitscampus und demHorst-Görtz-Institut ist eine hervorragende Ausbildung garantiert.Und nicht nur das: Durch die große Ballung an Fachkräften siedelnsich auch immer mehr Unternehmen in Bochum an; zudem haben etlicheStudierende ihre Ideen für eigene Startups entwickelt. Arbeit inBochum hat sich gewandelt, die Stadt ist in Deutschland zu einemVorreiter vor allem bei den Themen IT-Sicherheit,Gesundheitswirtschaft und Solarfahrzeuge geworden. Ein echterShootingstar eben. In den entsprechenden Branchen hat sich das schonlängst herumgesprochen; die Jahreskampagne soll dafür sorgen, dassBochums neue Stärken niemandem verborgen bleiben.Bochum Marketing GmbHDie Bochum Marketing GmbH ist ein Unternehmen mit 65Gesellschaftern, bestehend aus der Stadt Bochum undWirtschaftspartnern. Geschäftsführer ist seit März 2012 MarioSchiefelbein (53 Jahre). Thomas Weckermann (60 Jahre) ist seit 2002Prokurist der Organisation. Gemeinsames Ziel ist, den gelungenenWandel Bochums von der Industriestadt zur modernen Metropole imHerzen Europas zu sichern und auszubauen. Mit umfangreichenAktivitäten in den Geschäftsfeldern Tourismus, Stadtmarketing,Veranstaltungsmanagement, Hochschulmarketing und Kommunikationengagiert sich die Bochum Marketing GmbH mit ihren Gesellschafternauf breiter Basis für das Wohl Bochums. Für und mit allen wichtigenZielgruppen gestaltet die Gesellschaft aktiv den wirtschaftlichen,kulturellen und gesellschaftlichen Wandel Bochums und desRuhrgebiets.