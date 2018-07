Weitere Suchergebnisse zu "Next":

München (ots) - SonicWalls Next Generation Firewall überzeugt miteiner Effektivitätsrate von 98,8 Prozent und einer sehr niedrigen TCOvon 3,42 EUR pro geschütztem Mbps. Die Lösung bewies zudem100-prozentige Wirksamkeit für den Schutz vor hochentwickeltenEvasion-Techniken inklusive URL, FTP, HTTP, Telnet und HTML sowie vorVerschleierungs- und Fragmentierungstechniken. Ebenfalls zu 100Prozent konnte SonicWall in den Kategorien Stabilität undZuverlässigkeit überzeugen.SonicWall, ein etablierter Anbieter von Sicherheitslösungen, derbereits heute mehr als eine Million Netzwerke absichert, erhielt dieBewertung "empfehlenswert" der NSS Labs, Inc. Dies veröffentlichtedas führende unabhängige Beratungs- und Testinstitut fürCybersicherheit in seinem Bericht "2018 NSS Labs Next-GenerationFirewall (NGFW) Group Test".SonicWall war einer von zehn Teilnehmern an dem wahlfreienProdukttest, in dem die NSS Labs Kriterien wie die Wirksamkeit derSicherheitslösung, die Leistungsstärke und die Gesamtbetriebskosten(TCO) für den Vergleich anlegten. SonicWall erhielt die Bewertung"empfehlenswert" des Forschungsinstutits und ist in der NSS LabsSecurity Value Map (SVM) im prestigeträchtigen Quadranten oben rechtsaufgeführt."Die NSS Labs haben es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Testsdurchzuführen und Unternehmen dabei zu unterstüzen, fundierteEntscheidungen zu treffen", erklärt Vikram Phatak, CEO der NSS Labs."SonicWall erhielt zum fünften Mal die Bewertung ´empfehlenswert´.Die Next-Generation Firewalls des Unternehmen sind die beste Wahl fürUnternehmen, die auf sichere Geräte und gleichbleibend hoheProduktqualität setzen. Wir begrüßen SonicWalls Engagement für einekontinuierlich hohe Produktqualität und Wirksamkeit derSicherheitslösung."Diese unabhängige Beurteilung bestätigt die Erfahrung der Kundenmit der SonicWall Strategie für eine Ende-zu-Ende-Cybersicherheit,die kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, mobile Umgebungen undEndpunkte durchgängig schützt. SonicWall Capture Client mit demEndgeräteschutz von SentinelOne erhilet ebenfalls die Bewertung"empfehlenswert" im "2018 Advanced Endpoint Protection (AEP) GroupTest" der NSS Labs."Die Zahl der Angriffsvektoren, die Cyberkriminelle nutzen, umUnternehmen zu attackieren, steigt täglich", erläutert AtulDhablania, Senior Vice President und Chief Operating Officer beiSonicWall. "Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie mit einemvertrauenswürdigen und führenden Anbieter von Sicherheitslösungenzusammenarbeiten, der nicht nur Endpunkte und traditionelle Netzwerkeschützen kann, sondern auch kosteneffiziente Lösungen für Unternehmenanbietet, die kontinuierlich von unabhängigen Dritten auf ihreFunktionsweise und Leistung hin überprüft werden."Die NSS Labs mit Sitz in Austin, Texas, führen branchenweitanerkannte, faktenorientierte Validierungen für ein breites Portfolioan Sicherheitslösungen durch. Hierzu zählen Lösungen für dieNetzwerksicherheit, Lösungen zum Schutz vor Sicherheitsverletzungenund für den Schutz von Endpunkten sowie für virtuelle Sicherheit undSicherheit in der Cloud.Bei der Evaluation der NSS Labs musste die SonicWall NSa 2650umfangreiche Tests aus der NSS-Exploit-Bibliothek bestehen. DieSonicWall-Appliance war mehr als 1.900 Exploits ausgesetzt. Um realeTestbedingungen zu gewährleisten und ein breites Spektrum anAngriffen zu starten, setzten die Techniker der NSS Labs mehrerekommerzielle, proprietäre sowie Open-Source-Tools ein. SonicWallkonnte 100 Prozent aller Angriffe, die HTTP-Evasion-,Verschleierungs- und Fragmentierungstechniken einsetzten, erfolgreichabwehren."Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2018 konnten wir mehr als5,99 Milliarden Malware-Angriffe verzeichnen. Unternehmen sind immerhöheren Risiken ausgesetzt", erklärt Bill Conner, CEO von SonicWall."Next Generation Firewalls sind deshalb heute wichtiger denn je.Unternehmen sind auf ihre Verlässlichkeit und ihren Schutzangewiesen. SonicWalls Firewalls bieten stets Schutz vor aktuellenBedrohungen und bilden das Herzstück von SonicWalls Plattform für dieautomatisierte Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen in Echtzeit.Wir bieten unseren Kunden und Partnern Zugang zu bewährtenSicherheitstechnologien zu einem attraktiven Preis - das haben auchdie aktuellen Tests der NSS Labs belegt."Die stark steigende Zahl an Cyberbedrohungen erfordert, dassUnternehmen effektive Sicherheitsvorkehrungen treffen und Lösungeneinsetzen, die ein einfaches Management ermöglichen. Wie SonicWall inseinem "2018 SonicWall Cyber Threat Report" feststellte, kam esbereits im ersten Halbjahr zu 181,5 Millionen Ransomware-Angriffen -das ist eine Steigerung von 229 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017."Für den Schutz der Unternehmensinfrastruktur ist entscheidend,den Taktiken der Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein",ergänzt Lawrence Pingree, Vice President of Product Management beiSonicWall. "Unternehmen müssen auf eine Sicherheitsstrategie setzen,die hochentwickelte und fortschrittliche Bedrohungen abwehren kann,gleichzeitig kosteneffizient ist und das Kerngeschäft nichtbeeinträchtigt. SonicWall hat genau in diesen Punkten sehr gutabgeschnitten."Die NSS Labs berücksichtigten mehrere Faktoren bei der Abwägungder Anbieteroptionen und der Berechnung der TCO. Der diesjährigeAnbietervergleich umfasste Bewertungen für den Kaufpreis der Lösung,die Wartung, die Kosten für die Inbetriebnahme sowie den Aufwand fürdie kontinuierliche Instandhaltung und das Management. Die SonicWallNSa 2650 erzielte einen Wert von 3,42 EUR pro geschütztem Mbps.In den vergangenen vier Monaten kündigte SonicWall die neuenNSa-Appliances sowie die neuen virtuellen Firewalls NSv für kleinewie große Unternehmen mit verteilten Infrastrukturen,Service-Providern und Behörden an.Das Capture Security Center ergänzt diese Firewalls um einecloudbasierte Plattform. Diese bietet ein zentrales und transparentesManagement, umfassendes Reporting sowie Analysefunktionen fürSonicWall-Firewalls, für Endpunkte, die mit Capture Client geschütztwerden, und für Cloud-Umgebungen. Zudem stellt das Capture SecurityCenter aktuelle Informationen zur Bedrohungslage bereit.Die NSS Labs führten den unabhängigen Test der SonicWall NSa 2650am Unternehmensstandort in Austin, Texas, durch. Die Ergebnissebasieren auf der Methodik v8.0 für den Test von Next-GenerationFirewalls, der Methodik v1.3 für den SSL-/TLS-Leistungstest sowie derMethodik v1.1 für Evasion-Tests, die auf der Website www.nsslabs.combeschrieben sind. Für diese Tests enstanden den Firewall-Anbieternkeine Kosten. Die NSS Labs erhielten keine Vergütung für SonicWallsTeilnahme.Hier können Sie den Bericht "2018 NSS Labs Next-GenerationFirewall Group Test" herunterladen: http://ots.de/bxMpHW.Die Pressemitteilung finden Sie hier: http://ots.de/jVnWvRempfiehlt-SonicWall.pdfDas Bild zur SonicWall Next-Generation Firewall NSa 2650 findenSie hier: http://ots.de/vPENpeSonicWall - das UnternehmenSeit mehr als 26 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität undschützt kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit.Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs unddurch die beeindruckende Expertise der mehr als 26.000Channel-Partner weltweit, sichert SonicWall mehr als eine MillionUnternehmens- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Datenmit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr vonBedrohungen in Echtzeit ab. Diese Produkte in Kombination mit denLeistungen der Partner unterstützen heute mehr als 500.000Unternehmen und Organisationen in mehr als 200 Ländern dabei,Sicherheitsrisiken unmittelbar und automatisch zu erkennen undSicherheitsvorfälle zu vermeiden. So können sie effektiver arbeitenund müssen sich weniger Gedanken um ihre Sicherheit machen. WeitereInformationen finden Sie auf www.sonicwall.com.Pressekontakt:griffity GmbHSusanne GarhammerTel.: 0171/685 74 48E-Mail: susanne.garhammer@griffity.deHanns-Schwindt-Str. 8D-81829 MünchenInternet: http://www.griffity.degriffity GmbHEvi GarabedTel.: 089/43 66 92-0E-Mail: evi.garabed@griffity.deHanns-Schwindt-Str. 8D-81829 MünchenInternet: http://www.griffity.deOriginal-Content von: SonicWALL, übermittelt durch news aktuell