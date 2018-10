So schlecht steht es um Europas Banken

„Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“, so lässt Bertold Brecht in der „Dreigroschenoper“ einen seiner Protagonisten fragen – und kritisiert damit im Jahr 1928 die Auswüchse des Bankensektors. Wie weitsichtig: Nur wenig später, am 24. und 25. Oktober 1929, kommt es zum großen Börsen-Crash in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Bankenzusammenbrüche nach sich zieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Thorsten Polleit.