Siltronic-Aktie: Im freien Fall… Short-Investoren freuen sich!

Siltronic ist auch am Mittwoch weiter nach unten gefallen. Es ging um mehr als 7 % abwärts. Damit ist die Aktie einer der schwächsten Titel am Markt und bewegt die Investoren. Charttechniker sprechen hier von einem freien Fall. Der Wert hat alleine in einem Monat mehr als 22 % verloren. Innerhalb des zurückliegenden Quartals ging es um 36 % nach unten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.