München (ots) - Professionelle publizistische Inhalteanbieter, dieihre Marke ursprünglich im Print-, Radio- oder TV-Bereich entwickelthaben, zählen auch im Internet zu den wichtigsten Akteuren. Wenn sichdie Deutschen online über das aktuelle Zeitgeschehen informierenwollen, steuern sie dafür gerne deren Webangebote an. Ganz vorneliegt dabei die Zeitung: An einem durchschnittlichen Tag nutzen 16,7Prozent der Deutschen die Website, App oder das E-Paper einerTageszeitung. Das ist nur ein Ergebnis aus dem neuen Vielfaltsberichtder Medienanstalten, den Siegfried Schneider, Präsident derBayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender derGesellschafterversammlung der Medientage München GmbH, am kommendenFreitag, 26. Oktober, auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN präsentiert.Zentrale meinungsrelevante Akteure sind zudem die Intermediäre.Zwar erstellen Plattformgiganten wie Google, Facebook, YouTube oderAmazon bislang wenige eigene Medieninhalte. Sie haben aber durch dieAggregation von Inhalten und das Versprechen, diese durch Algorithmeneffektiv auffindbar zu machen, eine Schlüsselposition für dieMeinungsbildung.Diese Erkenntnisse sollten "auch in eine notwendigeWeiterentwicklung des Konzentrationsrechts einfließen", fordertBLM-Präsident Siegfried Schneider: "Das Festhalten am bestehenden,fernsehzentrierten Medienkonzentrationsrecht ist in unserer digitalenund globalen Medienwelt nicht mehr zeitgemäß. Zur Verhinderungvorherrschender Meinungsmacht sollten lineare und nicht lineareAngebote mit Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung dengleichen Regelungen unterliegen. Konvergente Medien brauchen einkonvergentes Konzentrationsrecht." Das bestehende fernsehzentrierteKonzentrationsrecht, an dem auch im Entwurf des neuenMedienstaatsvertrags festgehalten wird, sei "wenig zukunftsweisend".Der neue Vielfaltsbericht der Medienanstalten enthält unteranderem aktuelle Ergebnisse der Mediengewichtungsstudie und desMedienVielfaltsMonitors sowie Texte zu Intermediären undMeinungsbildung, Meinungsmacht im Internet und zur Rolle SozialerMedien bei der Nachrichtennutzung. Er wird im Rahmen des Panels"Vielfalt sichern!" am Freitag, 26. Oktober, von 14 bis 14.30 Uhr,auf den 32. MEDIENTAGEN MÜNCHEN im neuen Conference Center Nord undder Halle C6 der Messe München vorgestellt.Alle weiteren Themen und Speaker sowie Tickets für die Medientage2018 finden Sie unter www.medientage.de