Schwarzlotterien nutzen den Hype um Mega Millions, Powerball und El Gordo aus / DLTB warnt vor Verbrauchertäuschung durch illegale Lotterie-Anbieter

Hamburg (ots) - Ein riesiger Lotterie-Jackpot der US-Lotterie MegaMillions hat die Aufmerksamkeit auch deutscher Medien und Verbrauchergeweckt: Am 23. Oktober wurde der 1,6 Milliarden Dollar-Jackpotgeknackt.Kann man auch in Deutschland an ausländischen Lotterienteilnehmen?Einige Glücksspielanbieter versuchen, den Hype um ausländischeLotterien für sich zu nutzen und werben in Deutschland illegal fürausländische Lotterien. Dieses ist nach dem deutschenGlücksspielgesetz verboten.Torsten Meinberg, Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, derfederführenden Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblockerläutert:"Wer in Deutschland Glücksspiel veranstaltet oder vertreibt,benötigt eine staatliche Genehmigung der deutschenGlücksspielaufsichtsbehörden. Ausländische Lotterien sind inDeutschland nicht zulässig. Das hat seine Gründe beispielsweise imVerbraucherschutz und der Spielsuchtprävention.Trotzdem erwecken Schwarzlotterien mit Sitz in Steueroasen wieMalta oder Gibraltar den Eindruck, man könne im Internet an denausländischen Lotterien wie Mega Millions, Powerball oder demspanischen El Gordo teilnehmen. Das ist Verbrauchertäuschung. Dennsie bieten nur Wetten auf das Ergebnis der Ziehungen. Auch wennAnbieter Spielscheine im Ausland kaufen, ist deren Vertrieb inDeutschland verboten.Außerdem ist wichtig: Im Konfliktfall können sich dieSpielteilnehmer nicht auf deutsche Verbraucherschutzstandardsberufen, sondern müssen ihr Recht im Ausland einklagen. Viele wissennicht, dass sie ein hohes Risiko eingehen."Meinberg empfiehlt: Ein Blick ins Impressum der Anbieter zeigt, obdie Unternehmen ihren Firmensitz in Deutschland haben. In einer"White List der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder" sind dieNamen aller in Deutschland genehmigten Glücksspielanbieteraufgelistet. Informationen finden Sie auch auf derDLTB-Informationswebsite www.lottodeutschland.de .Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern.