Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,23. Oktober 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.Geplante Themen der Sendung:Legionellen - wenn das Einatmen zur Gefahr wirdLegionellen sind Bakterien, die grippeartige Beschwerdenverursachen können, bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Meistenswerden die Erreger durch zerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen,über Duschen oder Wasserhähne zum Beispiel. Daher müssen Vermietervon Mehrfamilienhäusern die Wasseranlage regelmäßig untersuchenlassen. "Marktcheck" ist bei einer solchen Untersuchung in Bad Urachdabei und zeigt, wie man sich vor Ansteckung schützen kann und wasbei einer Erkrankung zu beachten ist.Handwerkertest - wer tauscht das Waschbecken besser?"Marktcheck" testet in einer Handwerkerstichprobe mit versteckterKamera die Kompetenz von Sanitärexperten beim Austausch einesWaschbeckens samt Armaturen.Welpenhandel - warum eine Tierärztin aus Bornheim (Pfalz) vorGericht stehtDas Halten und Betreuen von Tieren wurde einer Tierärztin ausBornheim nach einer Razzia vor eineinhalb Jahren untersagt. NachRecherchen von "Marktcheck" scheint sie vom Ausland aus weiterhinihren Aktivitäten nachzugehen. Nun steht die Tierärztin vor Gericht.Kürbis - worauf beim Kauf zu achten istKürbis ist kalorienarm und mit vielen Mineralstoffen und Vitaminensehr gesund. "Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze stelltunterschiedliche Sorten vor und informiert über die Kürbiskerne.Außerdem unterstützt sie die Kürbisernte auf einem Hof in Mauchenheim(Alzey) und erfährt dort, aus welchen Sorten sich welche Gerichtebesonders gut zubereiten lassen.Fleckenentfernung - wie geht es einfach und schnell?Buttermilch, Zitronensaft oder Essigessenz sollen Flecken aufweißen T-Shirts schnell und einfach entfernen. Stimmt das? EineMainzer Wohngemeinschaft testet Tipps aus dem Internet."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.