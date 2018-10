Sabine Christiansen zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag (26.10.) um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Sie war das Gesicht des politischen Talks und diebekannteste Frau im deutschen Fernsehen: Sabine Christiansen. ZehnJahre lang interviewte sie fast alle wichtigen internationalenRegierungschefs, Wirtschaftsbosse und Meinungsmacher. Auch heute istsie noch immer beruflich stark eingespannt. Wie viel Zeit dieehemalige "tagesthemen"-Moderatorin auf ihrer Lieblingsinsel Mallorcaverbringt und warum sie in ihrem ersten Beruf viel fürs Leben gelernthat, erzählt die UNICEF-Botschafterin bei 3nach9.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag(26.10.) um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen folgende Gäste: denSchauspieler Charly Hübner, den Geiger David Garrett, den RegisseurDetlev Buck, die Journalistin Dunja Hayali, die Moderatorin NovaMeierhenrich und den Influencer Riccardo Simonetti.Charly HübnerEr wollte eigentlich Leistungssportler werden, feierte Erfolge im100-Meter-Sprint und im Weitsprung. Doch der Traum platzte. Ein Arztdiagnostiziert ihm ein gefährlich großes Herz. Zum Glück fand erseine Berufung in der Schauspielerei: Charly Hübner. AufTheaterbühnen wird er frenetisch gefeiert, als Kommissar Bukow imRostocker "Polizeiruf 110" ist er längst Kult. Über seinenDokumentarfilm über die in die Kritik geratene Band "Feine SahneFischfilet" und sein neuestes Projekt in der HamburgerElbphilharmonie, berichtet der gebürtige Neustrelitzer bei 3nach9.David Garrett"Wenn man über 27 Jahre jeden Tag für mehrere Stunden eine Geigein derselben Position hält, treten irgendwann Anzeichen desVerschleißes auf", sagt Star-Geiger David Garrett. Tatsächlichbremste ihn ein Bandscheibenvorfall im letzten Jahr aus, Konzertemussten abgesagt werden. Jetzt meldet er sich mit seinem neuenCrossover-Album zurück. Wie sich der Deutsch-Amerikaner auchkörperlich auf die anstrengende neue Tour vorbereitet, verrät er,inklusive musikalischer Kostprobe, bei 3nach9.Detlev BuckEr ist Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent ... undgelernter Landwirt: Detlev Buck. Aufgewachsen auf dem elterlichenBauernhof in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, beschreibt erden typischen Norddeutschen als spontan, flexibel, offen und sogartanzwütig. Ob er auch all diese Eigenschaften in sich trägt? Darüberund über seine neue Komödie "Wuff" berichtet Buck bei 3nach9.Dunja HayaliWie wollen wir zusammen leben? Mit dieser Frage beschäftigt sichDunja Hayali in ihrem aktuellen Buch "Haymatland". Die Journalistin,die täglich selbst viel Hass ertragen muss, hinterfragt, was hier inunserer Gesellschaft - in ihrer Heimat - schief läuft. Bei 3nach9berichtet die gebürtige Nordrhein-Westfälin außerdem, welchesGeschenk sie kürzlich persönlich vom Dalai Lama in Empfang nehmendurfte.Nova MeierhenrichLaut Statistik erkrankt jeder fünfte Deutsche einmal in seinemLeben an einer behandlungsbedürftigen Depression. Wie sehr dieKrankheit auch das gesamte familiäre Umfeld eines Betroffenen ineinen Strudel aus Hilflosigkeit, Hoffnung und Trauer reißt, weißModeratorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich. Ihr Vater litt überein Jahrzehnt an Depressionen. Vor sieben Jahren wählte er denFreitod. Nun hat sie ein Buch geschrieben, das ihrer Familie damalsgefehlt hat: Ein Buch für Betroffene und Angehörige.Riccardo SimonettiDieser junge Mann ist ein Phänomen: Super-Blogger RiccardoSimonetti. Der 25-Jährige zählt zu den ganz großen InfluencernDeutschlands. Im Internet hat er über 160.000 Abonnenten. Bei 3nach9spricht er über einen neu geschaffenen Beruf, sein Erfolgsgeheimnis,sein Recht zu "funkeln" und darüber, was ihn alltäglich antreibt.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell