SKODA präsentiert bei den Classic Days auf Schloss Dyck drei historische Automobile (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Erfolgreicher SKODA 130 RS tritt in Rallye-Version an- Seltener Prototyp 200 RS gilt als ,Ur-RS-Modell' des Herstellers- SKODA Laurin & Klement 110 nimmt am Concours d'Élegance ,Jewelsin the Park' teil- Gäste erleben die SKODA Klassiker in der Atmosphäre desbeeindruckenden Wasserschlosses und der umliegendenLandschaftsgärtenSKODA rückt bei den 13. Classic Days auf Schloss Dyck dreiFahrzeuge aus verschiedenen Epochen der tschechischen Traditionsmarkein den Mittelpunkt: den SKODA 130 RS, den seltenen Prototypen 200 RSsowie den SKODA Laurin & Klement 110 von 1925. Das stimmungsvolleKlassiker- und Motorfestival findet vom 3. bis 5. August rund um dassüdlich von Düsseldorf gelegene Wasserschloss Dyck statt.Ein Highlight der Classic Days gastiert auf der Museums-Halbinsel:Beim sogenannten FIVA A Concours d'Élegance ,Jewels in the Park'erleben Fans automobile Raritäten aus der Zeit zwischen 1886 und1988, die nicht allein wegen ihres hervorragenden Zustandesbeeindrucken. Die hier ausgestellten Fahrzeuge werden nach denKriterien Originalität, Historie und Zustand beurteilt. Zu denexklusiven Teilnehmern des Schönheitswettbewerbs zählt unter anderemder SKODA Laurin & Klement 110. Die 25 PS starke Oberklasselimousineaus dem Jahr 1925 war das letzte Laurin & Klement-Modell vor derFusion zwischen dem 1895 gegründeten Unternehmen und den SKODA Werkenaus Pilsen. Das Modell ging als böhmischer Exportschlager in dieAnnalen der Marke ein - rund 3.000 Exemplare fanden einen Käufer. Wiekein anderes Auto der Firmengeschichte steht der SKODA L&K 110 fürden Übergang in eine neue Ära: Mit der luxuriösen Oberklasselimousineeroberte der Autohersteller auch internationale Kunden.Zwei historische Rennwagen der tschechischen Traditionsmarkekönnen die Besucher auf Schloss Dyck auch in Aktion erleben: DerSKODA 200 RS und der SKODA 130 RS - bekannt als ,Porsche des Ostens'- nehmen den rund 2,8 Kilometer langen Rundkurs der Classic Days imRahmen von Demonstrationsfahrten gleich mehrmals unter die Räder.Den 200 RS produzierte SKODA 1974 genau zwei Mal - zusammen mitlediglich einem Exemplar des vergleichbaren 180 RS. Mit demKompaktsportler wollte der Autohersteller in die Gruppe 5 einsteigen,in der vor allem Hochleistungs-Rennwagen an den Start gingen. Dochschon kurz nach der Präsentation des Fahrzeugs schrieb derAutomobilverband FIA diese Top-Kategorie des Motorsports nicht mehraus. Es blieb beim Einsatz bei ausgewählten Rallyes. Der größteErfolg des 200 RS war der Doppelsieg bei der Rallye Sumava 1975. DerPrototyp bildete die Basis für das nachfolgende und deutlichseriennähere Allround-Talent 130 RS.Den 130 RS fertigte SKODA ab 1975 - er hat als das erfolgreichsteRallye- und Rundstrecken-Fahrzeug des ehemaligen Ostblocks Geschichtegeschrieben. Zu seinen größten Triumphen zählen der Sieg in derMarkenwertung der Tourenwagen-Europameisterschaft 1981 sowie derDoppelsieg bei der Rallye Monte-Carlo 1977 in der Kategorie bis 1.300cm³ Hubraum. Mit nur 860 Kilogramm (880 bei der Rallye-Ausführung)ist der SKODA 130 RS ein echtes Leichtgewicht, da ausgewählteKarosserieteile wie das Dach, die Fronthaube und die Außenhaut derTüren aus Aluminium bestehen. Kotflügel und Motorhaube sind ausglasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt. Den Antriebübernimmt ein 1,3-Liter-Motor mit OHV-Ventilsteuerung. Der rund 140PS starke Vierzylinder beschleunigt das Auto auf bis zu 220 km/h. DerSKODA 130 RS gilt als Vorläufer der sportlichen RS-Modelle dertschechischen Traditionsmarke. Gemeinsam mit dem 200 RS geht dieRallye-Version des SKODA 130 RS in der zweiten Startgruppe desAutostadt-Laufs ,Passion Pace Performance' auf die Strecke. DieDemonstrationsfahrten stehen am Samstag um 13:40 Uhr und am Sonntagum 13:25 Uhr auf dem Programm. Darüber hinaus präsentiert SKODA dieFahrzeuge im neuen Fahrerlager.