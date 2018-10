SKODA Privatfahrer Yuya Sumiyama aus Japan gewinnt FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Longyou (ots) -- Bei China Rallye Longyou erzielt Fahrer aus dem Team Cuscofünften APRC-Sieg in Folge- Copilot Takahiro Yasui sichert sich Gesamtwertung im Championatder Beifahrer- Siebter Herstellertitel in Folge für SKODA, vier wurden mit demSKODA FABIA R5 erzielt- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Glückwunsch an Fahrerund Team Cusco und danke, dass sie die Siegesserie von SKODA inder FIA APRC fortgesetzt haben"Mit Siegen in allen fünf Läufen hat die FIA Asien-PazifikRallye-Meisterschaft 2018 (APRC) einen wahrhaft dominanten Champion.SKODA Privatier Yuya Sumiyama gewann zusammen mit Beifahrer TakahiroYasui die APRC-Wertung auch beim letzten Lauf, der China RallyeLongyou (20. bis 21. Oktober 2018). Ihr Team Cusco sorgte mit seinenErfolgen außerdem dafür, dass die Siegesserie der vergangenen Jahrevon SKODA Motorsport in der Asien-Pazifik-Region fortgesetzt wurde(vorbehaltlich der offiziellen Veröffentlichung der Resultate durchdie FIA). Nach einem Hattrick von 2012 bis 2014 durch den mitSaugmotor ausgerüsteten SKODA FABIA S2000 konnte die tschechischeMarke nun vier weitere Titel in Folge mit dem SKODA FABIA R5erzielen. Das von einem Turbomotor angetriebene Rallye-Auto istderzeit das erfolgreichste in seiner Kategorie.Dank einer überzeugenden Vorstellung schrieb Yuya Sumiyama mitseinem vom Team Cusco eingesetzten SKODA FABIA R5 ein weiteresKapitel der Geschichte einer der bislang erfolgreichsten Saisons vonSKODA Motorsport. "Glückwunsch an Yuya Sumiyama, Takahiro Yasui unddas gesamte Team Cusco und danke dafür, dass sie die Siegesserie vonSKODA in der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft fortgesetzthaben", freute sich SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek undergänzt: "Dieser weitere Titelgewinn unterstreicht die erfolgreicheStrategie unseres Kundenprogramms." Das Team Cusco spielt hierbeieine besondere Rolle unter den Kundenteams in aller Welt: Ihr SKODAFABIA R5 ist das erste und bislang einzige Fahrzeug der tschechischenMarke, das nach Japan importiert wurde. Team Cusco konnte außerdemdie Teamwertung der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft 2018gewinnen.Der Gewinn des Fahrertitels in der APRC 2018 ist für Yuya Sumiyamader bislang größte Erfolg seiner 2002 begonnenen Karriere. Der heute42-Jährige zählt zu den erfahrensten Piloten aus Japan. Er gewannbereits 2012 und 2013 den Asien-Cup, der in die APRC integriert ist.2004 feierte er sein Debüt in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC)mit der Teilnahme an der Rallye Japan, die damals Bestandteil desWRC-Kalenders war. Seit 2008 fährt Sumiyama für das Team Cusco, 2018bestreitet er mit dem SKODA FABIA R5 seine erste volle Saison in derAPRC.Beim Finale der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft, der ChinaRallye Longyou, ging Yuya Sumiyama als bereits frisch gekürterAPRC-Champion an den Start. Mit Siegen bei den vier vorangegangenenRallyes hatte er sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Dennochstartete er mit hohem Ehrgeiz und setzte auf der erstenWertungsprüfung nicht nur die Bestzeit innerhalb der APRC-Wertung,sondern auch die zweitschnellste Zeit in der Gesamtwertung - inmittender leistungsstärkeren Boliden der um die ChinesischeRallye-Meisterschaft fahrenden Teams. Zwei Wertungsprüfungen späterhatte der Fahrer des Teams Cusco jedoch einen Schreckmoment zuüberstehen. "Ich war in einer Kurve ein wenig zu schnell und habe mitder hinteren linken Seite meines Autos etwas getroffen", erklärteSumiyama einen Zeitverlust, der ihn im Gesamtklassement weitzurückwarf. Sein privat eingesetzter SKODA FABIA R5 erwies sichjedoch als überaus robust. Obwohl eine Radaufhängung verbogen war,erreichte Sumiyama den Service, wo die Mechaniker sein Auto wiederauf Vordermann brachten. Weil sein Rivale um den Sieg in derAPRC-Kategorie, der Neuseeländer Mike Young, sein Auto mitMotorschaden abstellen musste, erreichte Sumiyama das Ziel als Siegerder APRC-Wertung. Auf dem Podium in Longyou, südwestlich vonShanghai, wurden Sumiyama, Beifahrer Yasui und das gesamte Team Cuscovon den begeisterten Fans gefeiert. Zu den ersten Gratulanten zählteDr. Ralf Hanschen, Präsident von SKODA China.Endergebnis FIA APRC-Fahrer (nach fünf Läufen, ein Lauf abgesagt)1. Yuya Sumiyama (JPN), SKODA FABIA R5, 193 Punkte2. Fabio Frisiero (ITA), Peugeot 208 AP4, 79 Punkte3. Michael Young (NZL), Toyota Vitz AP4, 37 PunkteEndergebnis FIA APRC Cup für Hersteller (nach fünf Läufen, einLauf abgesagt)1. SKODA, 193 Punkte2. Peugeot, 79 Punkte3. Subaru, 38 PunkteZahl des Tages: 7SKODA gewann in der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC)zum siebten Mal in Folge den Titel in der Herstellerwertung, vierdavon wurden mit dem SKODA FABIA R5 erzielt.FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC) - die sieben Titelfür SKODA2018 Sumiyama/Yasui (JPN/JPN), SKODA FABIA R52017 Gill/Prévot (IND/BEL), SKODA FABIA R52016 Gill/Macneall (IND/NZL), SKODA FABIA R52015 Tidemand/Axelsson (SWE/SWE), SKODA FABIA R5/SKODA FABIA S20002014 Kopecký/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA S20002013 Gill/Macneall (IND/NZL), SKODA FABIA S20002012 Atkinson/ Prévot (NZL/BEL), SKODA FABIA S2000Der Kalender der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft 2018(APRC)Veranstaltung DatumRally of Whangarei - New Zealand 05.05. - 06.05.2018National Capital Rally Australia 02.06. - 03.06.2018Rallye Malaysia 21.07. - 22.07.2018Rally Hokkaido-Japan 15.09. - 16.09.2018Rallye China Longyou 20.10. - 21.10.2018Rallye Indien (abgesagt) 01.12. - 02.12.2018