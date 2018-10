Ruhiger Endspurt im Herbsturlauberverkehr / ADAC Stauprognose für 26. bis 28. Oktober

München (ots) - Der Herbsturlauberverkehr bäumt sich an diesemWochenende ein letztes Mal auf. Nordrhein-Westfalen sowie der Nordenund die Mitte der Niederlande kehren heim, Baden-Württemberg undBayern starten in einwöchige Ferien. Berlin und Brandenburg habennoch eine weitere Ferienwoche. Sehr groß wird das Verkehrsaufkommentrotzdem nicht sein, auch die Staus halten sich in Grenzen.Entsprechend der Jahreszeit müssen Autofahrer jetzt wiederwitterungsbedingte Behinderungen auf dem gesamten Straßennetzeinkalkulieren. Vor allem Nebel schränkt die Sicht mitunter ein.Auf diesen Strecken sollten Herbsturlauber etwas längereFahrzeiten einplanen:- Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee- A 1 Hamburg - Bremen - Köln- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - Oberhausen- A 5 Karlsruhe - Basel- A 6 Heilbronn - Nürnberg- A 7 Füssen/Reutte - Würzburg- A 8 Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach- A 81 Stuttgart - Singen- A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenAuf den Auslandsstaurouten wie der Brenner-, Tauern- undGotthard-Route wird deutlich weniger los sein als in den Vorwochen.Lange Staus bleiben die Ausnahme. Die Wartezeiten an den bayerischenGrenzübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg -München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) dürften 30Minuten nicht überschreiten.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell