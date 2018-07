River and Mercantile UK Micro Cap Investment: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie River and Mercantile UK Micro Cap Investment stehen per 27.07.2018 2,05 GBP an der Heimatbörse London zu Buche.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für River and Mercantile UK Micro Cap Investment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von River and Mercantile UK Micro Cap Investment für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält River and Mercantile UK Micro Cap Investment für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist River and Mercantile UK Micro Cap Investment insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der River and Mercantile UK Micro Cap Investment führt bei einem Niveau von 79,92 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,99 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die River and Mercantile UK Micro Cap Investment 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu River and Mercantile UK Micro Cap Investment vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 2,05 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 17948,78 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 370 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".